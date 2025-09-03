הירי של החות'ים התחדש: בצה״ל עדכנו הבוקר (שלישי) כי זיהו שיגור טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. לדבריהם, "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף".
מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו בירושלים וביישובי גוש דן, השרון, והשפלה. בצה"ל אישרו בהמשך כי יוטר טיל אחד ששוגר מתימן, כשההתרעות הופעלו על פי מדיניות. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים.
זו הפעם הראשונה שבה הופעלו אזעקות בישראל בעקבות שיגור מתימן מאז התקיפה הנרחבת של ישראל בצנעא בשבוע שעבר, בה חוסלו מרבית שרי הממשלה החות'ים. אמש דווח על מספר כטב"מים ששוגרו לעבר ישראל מתימן, אשר יורטו בהצלחה מבלי שנשמעו התראות.
צריך להיכנס בחותים עם 450 מטוסים ופשוט להפוך את כל מרכזי השלטון לעזה פעם אחת ולתמיד09:47 03.09.2025
BTS
יש אזעקות בכל המרכז.09:43 03.09.2025
צריך להיכנס בחותים עם 450 מטוסים ופשוט להפוך את כל מרכזי השלטון לעזה פעם אחת ולתמיד09:47 03.09.2025
יש אזעקות בכל המרכז.09:43 03.09.2025
