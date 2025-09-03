בפעם הראשונה מאז חיסול שרי ממשלת החות'ים בצנעא, אזעקות נשמעו בירושלים ויישובי המרכז בעקבות שיגור טיל מתימן. בצה"ל עדכנו כי הטיל יורט בהצלחה

הירי של החות'ים התחדש: בצה״ל עדכנו הבוקר (שלישי) כי זיהו שיגור טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. לדבריהם, "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף".

מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו בירושלים וביישובי גוש דן, השרון, והשפלה. בצה"ל אישרו בהמשך כי יוטר טיל אחד ששוגר מתימן, כשההתרעות הופעלו על פי מדיניות. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים.

זו הפעם הראשונה שבה הופעלו אזעקות בישראל בעקבות שיגור מתימן מאז התקיפה הנרחבת של ישראל בצנעא בשבוע שעבר, בה חוסלו מרבית שרי הממשלה החות'ים. אמש דווח על מספר כטב"מים ששוגרו לעבר ישראל מתימן, אשר יורטו בהצלחה מבלי שנשמעו התראות.