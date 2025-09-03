ראש מועצת שומרון יוסי דגן נפגש עם השר ההונגרי לענייני האיחוד האירופי יאנוש בוקה, שהצהיר על תמיכה בישראל בצל עצרת האו"ם הקרובה

על רקע הלחצים הגוברים מצד הימין הישראלי וממשל טראמפ להחלת ריבונות, ומול החשש מ”צונאמי מדיני” באו״ם שבו מספר מדינות צפויות להצהיר על הכרה במדינה פלסטינית, יצא ראש מועצת שומרון יוסי דגן למסע מדיני בהונגריה במטרה לגייס תמיכה אירופית לישראל ובריבונות.

במסגרת מרתון פגישות שקיים בבירת הונגריה בודפשט, נפגש דגן עם השר ההונגרי לענייני האיחוד האירופי, יאנוש בוקה – מקורבו של ראש הממשלה ויקטור אורבן. הפגישה עסקה בהידוק הקשרים האסטרטגיים בין המדינות ובחיזוק ההתנגדות למהלך האירופי נגד ישראל. במהלך המפגש פרש דגן בפני השר מפות והסביר על החשיבות הביטחונית של השומרון וההתיישבות, במיוחד מאז ה־7 באוקטובר, לצד משמעותו ההיסטורית של האזור כארץ התנ״ך.

בוקה הצהיר בפגישה על תמיכתה הבלתי מסויגת של ממשלת הונגריה בישראל. “ברצוני לשלוח מסר של תמיכה וסולידריות לעם ולמדינת ישראל”, אמר. “הונגריה היא ידידה ושותפה אסטרטגית של מדינת ישראל. היחסים בינינו חזקים מאוד, הם מתחזקים מיום ליום ונשארים חזקים גם בזמנים קשים”.

דגן הודה לשר על עמידתה של הונגריה לצד ישראל בזירה האירופית ואמר: “אתם תומכים אמיתיים ושותפים אמיתיים של מדינת ישראל ושל כל העם היהודי. במיוחד בימים אלו, אנחנו רואים אילו מנהיגים ואילו מדינות עומדים בצד הנכון של ההיסטוריה. ראש הממשלה אורבן ואתה עומדים יום אחר יום לצדנו. יש לנו אותם ערכים ויש לנו אותם אויבים – הטרור האסלאמי הרדיקלי – ובעזרת ה’ ננצח”.

המסע המדיני של דגן מתקיים ימים ספורים לפני הצבעות צפויות בעצרת הכללית של האו״ם, שבהן מספר מדינות באירופה צפויות להצהיר על הכרה במדינה פלסטינית. בישראל מזהירים כי מדובר ב”צונאמי מדיני” שעלול להחריף את בידודה של ישראל וליצור לחץ בינלאומי כבד. במקביל, גוברים הקולות מצד הימין להחיל ריבונות ביהודה ושומרון כמהלך נגדי – מה שמציב את ראש הממשלה נתניהו בפני הכרעה מדינית מורכבת בעלת השלכות אסטרטגיות על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית