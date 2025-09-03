האלימות במגזר הערבי לא עוצרת. גבר כבן 25 נרצח אתמול ביריות בעראבה. פצוע קל נוסף פונה לבית החולים פוריה. מאז תחילת השנה נרצחו 172 בני אדם במגזר

האלימות במגזר הערבי לא נעצרת. לפנות בוקר נרצח בעראבה גבר כבן 25. עוד גבר נוסף נפצע באורח קל.

ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווח על גבר כבן 25, ללא סימני חיים עם פציעות חודרות וקבע את מותו. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי בצפון (פוריה) גבר כבן 25 במצב קל עם פציעות חודרות".

פרמדיק מד"א חאלד בדארנה, סיפר: "ראינו גבר כשהוא שוכב, מחוסר הכרה ופציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים פצוע נוסף כשהוא במצב קל כשגם הוא סובל מפציעות חודרות."

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם בעיר עראבה. כתוצאה מהירי נקבע מותו של תושב המקום בן 25. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

מתחילת השנה נרצחו במגזר הערבי 172 בני אדם. מתוכם 17 נשים. בתקופה המקבילה אשתקד שגם היא הייתה גבוהה, היו 154 קורבנות, ובשנת 2025 יש עלייה של כ-11% לעומת שנה שעברה. זוהי השנה הרצחנית ביותר במגזר הערבי.