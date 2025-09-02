תושבים ברחבי הארץ טענו כי ראו שיגור של מיירט מעל שמי גוש דן, ובמשרד הביטחון מיהרו להרגיע והסבירו כי שיגרו לפני זמן קצר לחלל את הלוויין 'אופק 19'. צפו בתיעוד

אחרי שנרשמו דיווחים ברשת שטענו כי ראו שיגור של טיל או מיירט מעל שמי גוש דן, במשרד הביטחון מיהרו להרגיע ואישרו הערב (שלישי) כי מדובר בלוויין. לפי ההודעה, "משרד הביטחון, צה״ל והתעשייה האווירית שיגרו לפני זמן קצר לחלל את הלוויין ‘אופק 19׳".

צפו בתיעוד השיגור:

השיגור בוצע בשעה 22:30 על ידי מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) שבמשרד הביטחון. עוד נאמר כי השיגור התבצע משדה ניסויים במרכז הארץ באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט".

הלוויין ׳אופק 19׳ הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. במשרד הביטחון אמרו כי "עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו".

תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר. התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע״ד ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.

לווייני "אופק" הם סדרת לווייני הריגול ואיסוף המודיעין הצבאיים של ישראל. זו הפעם הראשונה מזה שנתיים וחצי שבה שוגר לוויין צבאי לאוויר, מאז שיגור "אופק 13" במרץ 2023. עם זאת, לפני כחודשיים התעשייה האווירית שיגרה לוויין מדגם "דרור 1", המהווה לווין תקשורת לאומי-אזרחי.