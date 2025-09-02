באופוזיציה הגיבו בזעם לדיווח על כוונת ראש הממשלה להקים ועדת חקירה ממשלתית לבדיקת אירועי ה-7 באוקטובר: "כל המצאה שאינה ועדת חקירה ממלכתית לאסון החמור ביותר בתולדות ישראל, תהיה ניסיון טיוח של ממשלת המחדל"

במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם לדיווח שפורסם הערב (שלישי) בחדשות 12, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להקים ועדת חקירה ממשלתית לבדיקת אירועי ה-7 באוקטובר. בדבריהם קראו להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את האירועים שהובילו למחדל.

"אין אפשרות אחרת חוץ מוועדת חקירה ממלכתית" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "ממשלת ה-7 באוקטובר תהיה חייבת לספק תשובות אמיתיות ולקחת אחריות על הכישלון הביטחוני הגדול ביותר בתולדות המדינה".

במקביל, יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר כי "הנחקרים לא ימנו את החוקרים – נקודה. לא 'ממשלתית' ולא ועדת קישוט אחרת. ועדת חקירה ממלכתית לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה תקום – אצלכם, או אחריכם".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי "במשך שנים נתניהו קיבל התרעות והתעלם. בשנת 2016 הוא קיבל ממני אישית מסמך בן 11 עמודים שמתאר במדויק את כוונת חמאס לפלוש לישובי העוטף – לרצוח, לאנוס ולחטוף ישראלים. ‏אני יודע מה נאמר בישיבות הסגורות ובקבינט הביטחוני, הכל מתועד ומוקלט, לכן הוא מפחד. ‏אף בן אדם הגון לא יסכים להצטרף לוועדה פוליטית שבאה לטייח את הכישלון. ‏אנחנו נדאג שתוקם ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל מה שהממשלה מנסה להסתיר".

גם יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התחייב בפני תומכיו: "רק ועדת חקירה ממלכתית, בשבוע הראשון אחרי שנחליף אותם. אני מבטיח".

חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט תקף את המהלך המסתמן, כשהבהיר כי "כל המצאה שאינה ועדת חקירה ממלכתית לאסון החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל, תהיה ניסיון טיוח של ממשלת המחדל".