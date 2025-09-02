נתניהו בחן בתחילה ועדה ממלכתית או חקיקה, אך לנוכח חסמים משפטיים בודק כעת הקמת ועדת חקירה ממשלתית בת חמישה חברים, אותם יבחר ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר מאמצים לקדם הקמת ועדת חקירה ממשלתית שתבחן את מחדלי ה-7 באוקטובר – כך לפי פרסום הערב (ג’) של עמית סגל בחדשות 12.

ניסיונות ראשונים שנבלמו

לפי הדיווח, בשלב הראשון בחן נתניהו הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אך בתיאום על זהות החברים. אלא שהמינימום שנתניהו היה מוכן לקבל לא השתלב עם המקסימום שנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הסכים לו – והמהלך נגנז.

עוד באותו נושא נתניהו דחה את דיון הריבונות: בין לחצים מבית לאיומים מחו״ל

חקיקה? אין רוב ואין זמן

אפשרות נוספת שנבחנה הייתה חקיקה ייעודית שתסדיר את תנאי הוועדה, אך בקואליציה הודו שאין לכך רוב – וגם לא את חלון הזמן הדרוש. בסביבת נתניהו חוששים כי אם יתקרבו הבחירות ותקום ממשלה אחרת, היא תקים ועדת חקירה ממלכתית ללא כל שליטה מצידו.

על כן, לפי הדיווח, נתניהו בוחן כעת ברצינות הקמת ועדת חקירה ממשלתית בת חמישה חברים, שתוסמך בכל סמכויות ועדת חקירה ממלכתית. בין המועמדים שכבר נבדקו: שופט מחוזי בדימוס ואלוף במילואים המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית.

הלקח ההיסטורי – ועדת אולמרט

החשש המרכזי בלשכת ראש הממשלה נוגע לביקורת משפטית: בשנת 2006 הקים אהוד אולמרט ועדת חקירה ממשלתית למלחמת לבנון השנייה, שבג"ץ אישר רק ברוב דחוק של 4–3. כעת, למרות שבית המשפט העליון נחשב שמרני יותר מבעבר, היקף המחדל הנוכחי עשוי להוביל לפסילה של ועדה ממשלתית ולדרישה לוועדה ממלכתית מלאה – בדיוק התרחיש ממנו נתניהו מבקש להימנע.