ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר מאמצים לקדם הקמת ועדת חקירה ממשלתית שתבחן את מחדלי ה-7 באוקטובר – כך לפי פרסום הערב (ג’) של עמית סגל בחדשות 12.
ניסיונות ראשונים שנבלמו
לפי הדיווח, בשלב הראשון בחן נתניהו הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אך בתיאום על זהות החברים. אלא שהמינימום שנתניהו היה מוכן לקבל לא השתלב עם המקסימום שנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הסכים לו – והמהלך נגנז.
חקיקה? אין רוב ואין זמן
אפשרות נוספת שנבחנה הייתה חקיקה ייעודית שתסדיר את תנאי הוועדה, אך בקואליציה הודו שאין לכך רוב – וגם לא את חלון הזמן הדרוש. בסביבת נתניהו חוששים כי אם יתקרבו הבחירות ותקום ממשלה אחרת, היא תקים ועדת חקירה ממלכתית ללא כל שליטה מצידו.
על כן, לפי הדיווח, נתניהו בוחן כעת ברצינות הקמת ועדת חקירה ממשלתית בת חמישה חברים, שתוסמך בכל סמכויות ועדת חקירה ממלכתית. בין המועמדים שכבר נבדקו: שופט מחוזי בדימוס ואלוף במילואים המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית.
הלקח ההיסטורי – ועדת אולמרט
החשש המרכזי בלשכת ראש הממשלה נוגע לביקורת משפטית: בשנת 2006 הקים אהוד אולמרט ועדת חקירה ממשלתית למלחמת לבנון השנייה, שבג"ץ אישר רק ברוב דחוק של 4–3. כעת, למרות שבית המשפט העליון נחשב שמרני יותר מבעבר, היקף המחדל הנוכחי עשוי להוביל לפסילה של ועדה ממשלתית ולדרישה לוועדה ממלכתית מלאה – בדיוק התרחיש ממנו נתניהו מבקש להימנע.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
אלי
להלן חברי הועדה: ינון מגל, טלי איינהורן, דדי שמחי, יוסי כהן ויצחק יוסף. לא יעזור לכם כלום. אחרי שתעופו למערות שלכם, נקים ועדת חקירה ממלכתית.20:40 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
איזו מין ועדה זו אם מי שממנה אותה הוא האחראי הראשי לכישלון ולמחדל הגדול בתולדות מדינת ישראל???20:50 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עם ישראל יודע כמעט הכל.
נציגי משפחות ההרוגים הפצועים והחטופים חייבים להיות חלק מוועדת החקירה.21:01 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתנאל
הניבדק ממנה את הבודקים בדיוק כמו בממשלים דיקטטורים אפלים. ברור שהמטרה היא לא להסיק מסקנות ולתקן אלא למלט את האשם מן הדין21:08 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדליה
הוא יעשה הכול כדי לכסות את ערוותו המלאה בכינים וקרציות שבמשמרת שלו קרה הטבח הגדול ביותר מאז השואה ! לדיראון עולם !!21:46 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זדון וכשלון
תת אלופה מירי רגב תעמוד בראש ושרה נתניהו תהיה מזכירת הוועדה21:43 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתנאל
הניבדק ממנה את הבודקים בדיוק כמו בממשלים דיקטטורים אפלים. ברור שהמטרה היא לא להסיק מסקנות ולתקן אלא למלט את האשם מן הדין21:08 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עם ישראל יודע כמעט הכל.
נציגי משפחות ההרוגים הפצועים והחטופים חייבים להיות חלק מוועדת החקירה.21:01 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
איזו מין ועדה זו אם מי שממנה אותה הוא האחראי הראשי לכישלון ולמחדל הגדול בתולדות מדינת ישראל???20:50 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
להלן חברי הועדה: ינון מגל, טלי איינהורן, דדי שמחי, יוסי כהן ויצחק יוסף. לא יעזור לכם כלום. אחרי שתעופו למערות שלכם, נקים ועדת חקירה ממלכתית.20:40 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר