מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והרמטכ”ל אייל זמיר סיכמו על בחינת התאמות שיאפשרו להגביר את שיתוף הפעולה בין משרד המבקר לצה”ל, תוך התחשבות בצרכים המבצעיים

אחרי העימותים: בהודעה משותפת שפרסמו היום (ג’) משרד מבקר המדינה ודובר צה”ל נמסר כי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והרמטכ”ל רב-אלוף אייל זמיר נפגשו לפגישה אישית, במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה בכל הנוגע לביקורת המדינה בצה”ל.

הפגישה נערכה מתוך הבנה משותפת לחשיבות מוסד מבקר המדינה ולצורך בגיבוש מנגנוני פיקוח מותאמים שיאפשרו איזון בין יעילות הביקורת לבין צרכי הצבא בשטח.

במסגרת ההסכמות, נקבע כי מנכ”ל משרד מבקר המדינה, תא”ל (במיל’) ישי וקנין, מנהל החטיבה לביקורת על מערכת הביטחון, תא”ל (במיל’) איתן דהן, וסגן הרמטכ”ל, אלוף תמיר ידעי, יבחנו את ההתאמות הנדרשות להמשך העבודה המשותפת. זאת, תוך שקלול תמונת המצב המבצעית והכניסה לשלב הבא של מבצע “מרכבות גדעון”.

הצדדים הדגישו כי מטרת המהלך היא לאפשר ביקורת אפקטיבית ומעמיקה לצד שמירה על גמישות מבצעית, וכי שיתוף הפעולה ימשיך להוות נדבך חשוב ביחסי הפיקוח והבקרה על מערכת הביטחון בישראל