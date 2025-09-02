בעוד חלק מהקולות קוראים "לא לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ", אחרים מתעקשים: "השתיקה נכשלה – הגיע הזמן לזעוק את זעקת הבנות בכל במה"

המגזר החרדי בוער בימים האחרונים ברקע סירובם של סמינרים רבים במגזר המסרבים לקלוט בנות ספרדיות. בקרב עיתונאי המגזר התפתח ויכוח האם זה נכון להוציא את הכול החוצה או לפתור את הבעיות בתוך המגזר.

העיתונאי יעקב גרודקה, מגיש ברדיו 'קול ברמה', רטן על התופעה: "תפסיקו לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. תפסיקו! תאמינו לי אתם לא מועילים לשום בת ספרדיה ואתם דופקים את כל המגזר החרדי".

דבריו של גרודקה באים בין היתר בעקבות הופעתו של העיתונאי ישי כהן בחדשות 12 שם מתח ביקורת קשה על ההתנהלות במגזר החרדי: "למה לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, מה ההיגיון", תמה גרודקה, "אני רואה את חברים שלי עיתונאים, אנשים רציניים יושבים באולפנים של חדשות 12, 13 ורבים אחד עם השני על נושא הבנות הספרדיות, על הסמינרים, על האפליה העדתית במגזר החרדי".

עוד באותו נושא ש"ס עונה לגפני: “משימת חיינו – לדאוג לחינוך הספרדי” 13:06 | יותם דשא 3 0 😀 👏

"נכון, זה נושא בוער", הודה גרודקה, "אבל אנחנו צריכים להרעיד עולמות אצלנו בבית, לא שם. למה לתת להם באולפנים עוד סיבה לשנוא את האדם החרדי, למה אתם עושים את זה, למה? תהיו חכמים".

כהן לא נותר חייב והגיב לדברים ברשת X: "גרודקה זועק ומטיף להפסיק אז נפסיק. לא באמת. כתלמיד של מרן חכם יעקב יוסף זצ״ל, אמשיך לזעוק את זעקת הבנות הספרדיות בכל במה אפשרית. מספיק משתיקים אותן. לא עוד. הכביסה המלוכלכת הזו כובסה חודש וחצי בבית, כלום לא קרה. איש לא עזר להן. עת לזעוק ולסייע. וזה נאמר על ידי מגיש ברדיו הספרדי שהקים מרן. נו נו.".