בבית שמש ובירושלים נחשפת שוב הגזענות: גפני מציע לבנות ש"ס להתרחק ממוסדות אשכנזיים, ברקע מאבקי הממ"חים ותיעוד מכסות עדתיות בסמינרים

ארבעים שנה אחרי הקמת ש"ס, הגזענות החרדית שוב מרימה ראש. בטקס חנוכת בית יעקב "דרך אמונה" בשכונה ג בבית שמש נשא יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, דברים שמעוררים סערה בציבור החרדי.

גפני פנה לראשי ש"ס וקרא להם להקים מוסדות חינוך לבנות ספרדיות: "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מכאן לראשי ש"ס – תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

האמירה נתפסת כהודאה גלויה במדיניות של הפרדה עדתית, כשגפני קורא בפועל למסגרות חינוך נפרדות לנערות אשכנזיות ולנערות ספרדיות – תופעה שמלווה את מוסדות החינוך החרדיים שנים ארוכות. רק לאחרונה חשף חדשות 13 מסמך פנימי בעיריית ירושלים, שבו תועד סיווג שיטתי של תלמידות ספרדיות על פי מוצאן, תוך קביעת "מכסות" משפילות. הביטויים שנכתבו – "נראית אשכנזייה", "מנטליות של אשכנזייה" – ממחישים מערכת שמעדיפה בפועל "טוהר עדתי". גם כאשר החוק חייב את סמינר "בית יעקב הישן" לקלוט תלמידות ספרדיות, נפתחו עבורן כיתות נפרדות תחת הכותרת המעליבה "הסמינר הספרדי".

בנוסף לכך, בחודש שעבר פירסמנו כאן בסרוגים שבבית שמש מתנהל מאבק סביב מוסדות הממ"ח, הממלכתיים-חרדיים, שנתפסים ככתובת מרכזית עבור הורים חרדים-מודרניים. לטענת ההורים, מבנים שהובטחו לבתי ספר כמו "אשירה" הועברו בסופו של דבר לחינוך העצמאי, בעוד ילדיהם נאלצים ללמוד בקרוואנים או במבנים ישנים. הם מאיימים כעת בתביעות משפטיות.

שלושת הסיפורים מתחברים יחד לתמונה עגומה: בעוד מנהיג חרדי בכיר מבקש בגלוי להרחיק את בנות ש"ס ממוסדות אשכנזיים, נחשפות עוד ועוד עדויות על אפליה עדתית ומחסור חמור במבנים. במרכז – נערות חרדיות רבות, שנאלצות להיאבק על זכותן לחינוך שוויוני ומכבד.