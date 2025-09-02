בנט טען בסרטון כי הציבור החרדי מתחיל להתגייס בעקבות עצירת התקציבים, והזהיר מפני חוק שישמר את ההשתמטות. העיתונאי מיכאל שמש עקץ: "אין מי שייתן להם פטור גורף כמוך"

ברקע הסערה סביב גיוס בני הישיבות החרדים לצה"ל, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט המתכנן את חזרתו לפוליטיקה פרסם סרטון העוסק בסוגייה וקיבל עקיצה מהעיתונאי מיכאל שמש.

בסרטון שהעלה בנט אמר: "בשקט בשקט כרגע בג"ץ בעצם פסק שבהיעדר חוק שפוטר את החרדים משירות צבאי הם צריכים להתגייס, ואם הם לא מתגייסים אז הכסף נעצר, והכסף מתחיל להיעצר למרות מאמצי הממשלה לחדש את הכסף".

"ואתם יודעים מה קורה", המשיך בנט, "הם מתחילים להתגייס, עלה מ-1,800 ל-2,400. היום היה גיוס, חטיבת חשמונאים. הציבור החרדי מתחיל להתגייס. הוא מבין שהפוליטיקאים החרדים לא יכולים לתת לו מענה".

עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לא להרוס, לא להעביר חוק השתמטות שבעצם מבטל את החוק הנוכחי ואומר לא, אתם יכולים לא להתגייס ולהמשיך לקבל. אם החוק הזה יעבור, המגמה הזאת תיעצר ותתהפך, אף אחד לא יתגייס".

עוד באותו נושא עשרות חרדים התייצבו לקרבי: יום גיוס מיוחד בתל השומר 09:11 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

לאחר שפרסם את הסרטון, עקץ העיתונאי מיכאל שמש את בנט וכתב ברשת X: "החרדים מתגייסים כי הם יודעים שצריך אותם וגם כי הם יודעים את האמת – אין מי שיציע להם פטור מלא וגורף מגיוס כמו זה שאתה הצעת ונתת להם כראש ממשלה. אז לפחות אל תרכב על זה".

נזכיר כי בעת שכיהן כראש ממשלה ביקש בנט להעביר חוק שיעניק לחרדים פטור מגיוס בגיל צעיר על מנת שיוכלו להיכנס מוקדם לשוק העבודה ולתרום לכלכלה הישראלית.