לאחר הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע כי מדיניות ההתגוננות שוב נותרה ללא שינוי לשבוע הקרוב – כשלא יהיו מגבלות על פעילויות חינוכיות ומקומות עבודה. כל הפרטים

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע הערב (שלישי) כי מדיניות ההתגוננות שוב נותרה ללא שינוי לשבוע הקרוב. המדיניות בתוקף החל מיום שלישי, 2 בספטמבר 2025, בשעה 18:00 ועד ליום שלישי, 9 בספטמבר 2025, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. בנוסף, מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

כמו כן, ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות: נתיב העשרה, יד מרדכי, זיקים, כרמיה, ארז, ניר עם, שדרות, איבים, גבים, אור הנר, מפלסים, כפר עזה, סעד, עלומים, בארי, רעים, מגן, נירים, כרם שלום, ניר עוז, כיסופים, עין השלושה, חולית, נחל עוז, וניר יצחק.

"על כל אחד ואחת מאיתנו לוודא כי אנחנו ערוכים ויודעים כיצד לפעול כדי להגן על חיינו ועל יקירינו. בקבלת התרעה, יש להיכנס למרחב ולשהות בו 10 דקות" נמסר. "יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמפרסם פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים".