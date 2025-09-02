האשמה חסרת תקדים: אבו מאזן טוען כי הסיבה האמיתית למלחמה, היא רצונו של נתניהו להשמיד את העם הפלסטיני בגלל ענייניו האישיים

בראיון נדיר וחריף לרשת "אל ערביה", נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) הטיח האשמות חסרות תקדים כלפי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וטען כי מטרתו במלחמה היא "להשמיד את העם הפלסטיני" – לא מסיבות ביטחוניות אלא מתוך אינטרס אישי להישאר בשלטון.

נתניהו רוצה להישאר ראש ממשלה כדי לא להישפט

לדברי אבו מאזן, נתניהו נחוש להחריב את העם הפלסטיני: "יש לו ארבעה תיקים שכל אחד מהם יוביל אותו לכלא אם לא יהיה ראש ממשלה, ולכן הוא רוצה להישאר ראש ממשלה כדי לא להישפט".

עוד הוסיף כי "ישראל רוצה להרוס את פלסטין כולה, לא רוצה לראות את הישות הפלסטינית, ולכן עשתה מה שעשתה אחרי ה-7 באוקטובר והרסה את עזה כמעט לחלוטין". לדבריו, המצב ברצועה הוא "הרס טוטאלי", כאשר "לפחות 200,000 בני אדם נהרגו או נפצעו עד כה, וכל יום המספרים עולים".

ביקורת גם על חמאס

לצד התקפותיו על ישראל, אבו מאזן לא חסך שבטו גם מחמאס. הוא הזכיר את ההפיכה של חמאס ב-2007, וטען כי פעולת ה-7 באוקטובר "הובילה למה שקרה". עם זאת, את עיקר חיציו הפנה כלפי ממשלת ישראל וראשיה.

הוא הדגיש כי הרשות הפלסטינית ערוכה לקחת שליטה על עזה, בתיאום ערבי או בינלאומי, אך בתנאי ברור: "מדינה אחת, עם אחד, צבא אחד, נשק אחד". לדבריו, ללא תנאי זה לא תיתכן אחדות פלסטינית.

מהלכים מדיניים ותקווה להכרה בינלאומית

בראיון הצביע עבאס על מאמצים דיפלומטיים להכרה רחבה יותר במדינה פלסטינית. עד כה, לדבריו, 149 מדינות כבר הכירו בפלסטין. הוא ציין כי הבעיה המרכזית היא "וטו אחד ויחיד" – מצד ארצות הברית – שמונע קבלה כחברה מלאה באו"ם.

בהקשר זה שיבח עבאס את ערב הסעודית על עמדתה התקיפה: "לא תהיה נורמליזציה סעודית לפני יישום המדינה הפלסטינית".

הסכמי אוסלו ומסר לנתניהו

עבאס חזר גם אל הסכמי אוסלו, שלדבריו "קיימים ואי אפשר לבטל אותם חד-צדדית". לטענתו, בזכותם חזרו ל"ארץ המולדת" קרוב לשני מיליון פלסטינים.

במהלך הראיון שיגר מסרים ישירים; לנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ: "זכותך להיות ידיד ישראל, אך אל תשכח שיש עם פלסטיני".

לנתניהו: "אתה מבצע לא פשעים פשוטים אלא אסונות – הורס מדינה, הורג אנשים, מרעיב אנשים. מה נשאר?".