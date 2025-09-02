בראיון נדיר וחריף לרשת "אל ערביה", נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) הטיח האשמות חסרות תקדים כלפי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וטען כי מטרתו במלחמה היא "להשמיד את העם הפלסטיני" – לא מסיבות ביטחוניות אלא מתוך אינטרס אישי להישאר בשלטון.
נתניהו רוצה להישאר ראש ממשלה כדי לא להישפט
לדברי אבו מאזן, נתניהו נחוש להחריב את העם הפלסטיני: "יש לו ארבעה תיקים שכל אחד מהם יוביל אותו לכלא אם לא יהיה ראש ממשלה, ולכן הוא רוצה להישאר ראש ממשלה כדי לא להישפט".
עוד הוסיף כי "ישראל רוצה להרוס את פלסטין כולה, לא רוצה לראות את הישות הפלסטינית, ולכן עשתה מה שעשתה אחרי ה-7 באוקטובר והרסה את עזה כמעט לחלוטין". לדבריו, המצב ברצועה הוא "הרס טוטאלי", כאשר "לפחות 200,000 בני אדם נהרגו או נפצעו עד כה, וכל יום המספרים עולים".
ביקורת גם על חמאס
לצד התקפותיו על ישראל, אבו מאזן לא חסך שבטו גם מחמאס. הוא הזכיר את ההפיכה של חמאס ב-2007, וטען כי פעולת ה-7 באוקטובר "הובילה למה שקרה". עם זאת, את עיקר חיציו הפנה כלפי ממשלת ישראל וראשיה.
הוא הדגיש כי הרשות הפלסטינית ערוכה לקחת שליטה על עזה, בתיאום ערבי או בינלאומי, אך בתנאי ברור: "מדינה אחת, עם אחד, צבא אחד, נשק אחד". לדבריו, ללא תנאי זה לא תיתכן אחדות פלסטינית.
מהלכים מדיניים ותקווה להכרה בינלאומית
בראיון הצביע עבאס על מאמצים דיפלומטיים להכרה רחבה יותר במדינה פלסטינית. עד כה, לדבריו, 149 מדינות כבר הכירו בפלסטין. הוא ציין כי הבעיה המרכזית היא "וטו אחד ויחיד" – מצד ארצות הברית – שמונע קבלה כחברה מלאה באו"ם.
בהקשר זה שיבח עבאס את ערב הסעודית על עמדתה התקיפה: "לא תהיה נורמליזציה סעודית לפני יישום המדינה הפלסטינית".
הסכמי אוסלו ומסר לנתניהו
עבאס חזר גם אל הסכמי אוסלו, שלדבריו "קיימים ואי אפשר לבטל אותם חד-צדדית". לטענתו, בזכותם חזרו ל"ארץ המולדת" קרוב לשני מיליון פלסטינים.
במהלך הראיון שיגר מסרים ישירים; לנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ: "זכותך להיות ידיד ישראל, אך אל תשכח שיש עם פלסטיני".
לנתניהו: "אתה מבצע לא פשעים פשוטים אלא אסונות – הורס מדינה, הורג אנשים, מרעיב אנשים. מה נשאר?".
דן סגל
כתבה מרתקת, נותנת הרבה חומר למחשבה על המצב.16:27 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ארנון
זה לא רק נתניהו זה כם כולנו במדינת ישראל וזה מסיבות אישיות כגון אונס נשים כריתת איברים של אנשים בעודם בחיים, כריתת ראדי תינוקות בידיים. עקירת לבבות וכבדים של אנשים...
זה לא רק נתניהו זה כם כולנו במדינת ישראל וזה מסיבות אישיות כגון אונס נשים כריתת איברים של אנשים בעודם בחיים, כריתת ראדי תינוקות בידיים. עקירת לבבות וכבדים של אנשים בעודם החיים . הסיבות האישיות הטלה הן רבות משקל ואכן גורמות לנו לרצות להעיף מפה את הכנופיות הפלסטיניות בכל דרך אפשרית . היום באירופה יש לפלסטינים סיכוי לקבל יבשת שלמה ומרווחת ולא רק חבל ארץ קטן וצפוף כמו מדינת ישראל ,אז תארזו את הפקעלך ותלכו לפני שיהיה מאוחר מידי.המשך 16:25 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שקד
כשהאויב וההפגנות מדברים את אותה שפה... אתה מבין מי מפגין17:03 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלית
על-פי הסכמי אוסלו גם על הצדדים לחנך ילדים לשלום. אנחנו עומדים מאחורי ההבטחה. וחמאס נכשך, גם אבו מאזן. בנוסף, למילה עם יש הגדרה. פלשטינים לא היו ערבים ולא היה להם...
על-פי הסכמי אוסלו גם על הצדדים לחנך ילדים לשלום. אנחנו עומדים מאחורי ההבטחה. וחמאס נכשך, גם אבו מאזן. בנוסף, למילה עם יש הגדרה. פלשטינים לא היו ערבים ולא היה להם קשר לאזור ירושלים וסביבה. אז למה מדברים ערבית ומקבלים עזרה ממוסלמים? מה שכן ניתן להוכחה הסטורית, זה שמדובר בתושבי סוריה, לבנון, ירדן, אפילו איראן ואחרים שהגיעו לכאן אחרי יהודים. אם נחזור לקשר לפלשטינים שהמציא אבו מאזן בהדרכה של שירותי ביון הסובייטים אז מדובר בזיוף. כל מה שהצליח לצמוח מתוך ההמצאה על "עם פליסטיני" זה שנאה כלפי יהודים וטרור. עם היה בונה את זהותו באופן שונה. אין אף עם בעולם שבנה את זהותו על חלום על שפיכת דמים והאשמת האחר בטרור בכל העולם ובאזור שלנו, בזמן ששליטיו גונבים את כל מה שנתרם כגי לבנות מדינה עבורו.המשך 16:42 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
