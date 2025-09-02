עדן חסון ועופר לוי משתפים פעולה לראשונה בשיר "אליך ה׳". חיבור נדיר בין דורות, עם מסר של אמונה ותפילה לחודש הסליחות

הלילה (שלישי), השיקו שניים מהקולות הגדולים בישראל – עדן חסון ועופר לוי, שיר חדש ומיוחד: "אליך ה'". זהו שיתוף פעולה ראשון ויוצא דופן בין האמן הצעיר שמוביל את המוזיקה הישראלית העכשווית, לבין אחד מעמודי התווך של הזמר הים תיכוני, ובמרכזו מסר של אמונה, הודיה ובקשת סליחה לכבוד חודש הסליחות.

"האזינו לשיר החדש של עדן חסון ועופר לוי – "אליך ה'":

חיבור בין דורות וקולות

עדן חסון, מהכוכבים הבולטים של השנים האחרונות, ממשיך את דרכו כזמר יוצר עם להיטים גדולים, אלבומים מצליחים והופעות ענק בקיסריה ובמנורה שנמכרו עד אפס מקום. בשנה האחרונה בלט עם שיתופי פעולה בולטים – ביניהם עם עופר ניסים ("צריך אהבה"), עדי הימלבלוי ("שמועות"), ואושר כהן ("מיליון לילות"), לצד אלבומו "תדר". במקביל הוא מככב גם על המסך בתור שופט ב"הכוכב הבא" של קשת 12.

עופר לוי, מהשמות הגדולים והמרגשים במוזיקה הים תיכונית, ממשיך לסמן נוכחות משמעותית גם אחרי עשרות שנות קריירה מפוארת. קולו העוצמתי והייחודי הפך אותו לדמות מופתית ולמקור השראה לדורות של אמנים צעירים.

הדואט החדש מפגיש בין החדש לישן, בין דור העתיד לבין הדור המייסד, ויוצר שילוב נדיר שמדגיש את השורשים המשותפים והאמונה שמניעה את שניהם.

על השיר "אליך ה'"

"אליך ה'" הוא שיר תפילה עכשווי, שנכתב והולחן על ידי עדן חסון במיוחד לרגל חודש הסליחות – ימים שבהם האווירה הציבורית מתמלאת בתפילה ותחנונים לקראת הימים הנוראים. בלחן ים-תיכוני חם ובביצוע עוצמתי של חסון ולוי, מתואר מסע אישי בין חטא וחרטה לבין סליחה וחיבור מחודש לאמונה.

השיר מציג תפילה אישית לבורא, עם מילים של הודיה ובקשת מחילה, בגובה העיניים ובשפה ישירה – חטא, חרטה, חיפוש אחר משמעות והתקרבות מחודשת לאלוהים. הפזמון החוזר "אליך ה' נשאתי עיניי / שמע כל תחנוניי / כגודל חסדך" מביא את השיא הרגשי של השיר, כשהשילוב הקולי בין חסון ללוי מוסיף לו עומק מיוחד ומחבר בין השפה המוזיקלית העכשווית לבין ניחוח הפיוטים והתפילות המוכרות של ימי הסליחות.