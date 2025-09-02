הרשות להגנת הצרכן קנסה את רשת קרפור ב-1.87 מיליון ש״ח בשל הטעיית לקוחות, אי סימון מחירים ואי ציון ארץ ייצור במוצרים בסניפי הרשת ברחבי הארץ.

הרשות להגנת הצרכן הודיעה על הטלת קנס כספי כבד על רשת הסופרמרקטים המוכרת קרפור. לפי הרשות, החברה פעלה בניגוד לחוק, כאשר לא סימנה מחירים בצורה ברורה והטעתה לקוחות במהלך הקנייה.

מהודעת הרשות עולה כי חברת גלובל ריטייל בע"מ, המפעילה את רשת קרפור בישראל, תקנס בסכום של 1,867,200 שקלים. הבדיקה העלתה כי במספר סניפים ברחבי הארץ נמצאו מוצרים ללא סימון מחיר, לצד מקרים של אי ציון ארץ ייצור – הפרות המהוות עבירה על חוק הגנת הצרכן.

רשת קרפור נכנסה לישראל ב-2022 והפכה במהרה לשחקן משמעותי בתחום הקמעונאות, עם עשרות סניפים ברחבי הארץ. זוהי אינה הפעם הראשונה שבה נמתחת ביקורת על הרשת, אולם מדובר בקנס משמעותי של קרוב לשני מיליון שקלים, אשר נחשב לנדיר יחסית.