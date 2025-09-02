השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להודעת בלגיה על הכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו״ם: "מדינות אירופה המתייפייפות גלו בסוף את הטרור על בשרן"

"גם כאן בישראל היו כאלו שפעם האמינו לאשליות כאלה, וקיבלנו בתמורה אונס, רצח וטבח. במקום לתגמל טרור – העולם החופשי צריך להתאחד נגדו".

ביום שישי האחרון כחלק מהמאבק בגל ההכרזות על מדינה פלסטינית, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע כי הוא יבטל את אשרות הכניסה לארה"ב של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן וכל של בכירים נוספים ברשות ובארגון אש"ף. המהלך מגיע לקראת עצרת האו"ם שתתקיים בחודש הבא בניו יורק, על רקע התכנון של הרשות להכריז על מדינה פלסטינית ולקבל הכרה ממדינות המערב.

"ממשל טראמפ היה ברור: האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו הוא לוודא שאש"ף והרשות הפלסטינית יקחו אחריות על כך שהם לא עומדים בהתחייבויות שלהם וחותרים תחת הסיכויים לשלום" אמר רוביו. "לפני שאש"ף והרשות הפלסטינית יוכלו להיחשב כשותפים לשלום, עליהם להתנער באופן עקבי מהטרור – כולל טבח ה-7 באוקטובר – ולעצור את ההסתה לטרור בחינוך, כפי שנדרש בחוק האמריקני וכפי שהובטח על ידי אש"ף".