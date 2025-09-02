שני חשודים עוכבו לאחר שחסמו את נתיבי איילון, המשטרה פינתה את מפרי הסדר תוך זמן קצר ונתיבי איילון נפתחו לתנועה

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבלו קריאות במוקד המשטרה על חסימות של נתיבי איילון, סמוך למחלף רוקח, תוך סיכון ממשי לחיי אדם ולמשתמשי הדרך".

"תגובה מהירה של השוטרים הביאה לפינוי פורעי החוק בתוך דקות ספורות, והכביש נפתח מחדש לתנועת כלי רכב. במהלך הפעילות עוכבו 2 חשודים בגין הפרת הסדר, וברשותם נתפסו אמצעי הרעשה ששימשו אותם במהלך חסימת הציר".

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת את קיומה כל עוד היא מתקיימת במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר, פגיעה בחופש התנועה או כל פעולה העלולה לסכן את שלום הציבור,.