גורמים המעורים בחקירת "קטארגייט" הכחישו דיווחים על כוונה לזמן את ראש הממשלה נתניהו לעדות נוספת

לאחר שדווח מוקדם יותר, על כוונה לזמן את ראש הממשלה נתניהו למתן עדות נוספת במסגרת חקירת "קטארגייט". גורמים המעורים בהתפתחות החקירה הכחישו את הדברים, ומסרו כי אינם מכירים כוונה להזמין את נתניהו.

לאחר שכתב חדשות 12, ברהנו טגניה, דיווח מוקדם יותר כי כחלק מהמשך חקירת פרשת הכסף הקטארי, יוזמן ראש הממשלה נתניהו למתן עדות נוספת במסגרתה. אך כעת דיווח אחר מכחיש את הידיעה, וטוען כי לא נודע על שום כוונה לזמן את ראש הממשלה.

על פי דיווח בחדשות ישראל היום, גורמים המעורים בהתפתחות החקירה הכחישו את הדברים, ומסרו כי הם: ״לא מכירים פנייה או כוונה לזמן את ראש הממשלה לעדות נוספת בפרשה ואיננו יודעים מי הם אותם גורמים שעליהם מסתמך הכתב"