הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, מתח היום (שני) ביקורת חריפה על הרמטכ"ל, בעקבות הדלפות מישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. "התדרוכים שיוצאים מהבוקר מסביבת הרמטכ"ל מדאיגים מאוד", אמר ברדוגו.
ברדוגו טען כי "ההדלפות מהקבינט הן נגד סטרוק וסמוטריץ' שהם הדמון של המחאה ושל ערוץ 12". עוד התייחס לציטוטים שלכאורה נאמרו על ידי הרמטכ"ל, ופנה אליו ישירות: "כשהוא אומר 'אם יש לכם בעיה תחליפו אותי', אני רוצה לומר לו באותה מידה: אם לא מתאים לך, תלך הביתה!".
לדברי ברדוגו, תזמון ההדלפות אינו מקרי ונועד להסיט את תשומת הלב הציבורית. "לא סתם הפרסום הדרמטי על כשלון 'מבצע מרכבות' גדעון ירד הבוקר מהכותרות", אמר.
שפוי אחד
לא הוא זה שצריך ללכת הביתה יעקב.18:16 01.09.2025
מיקי
לצבא נמחקו מהמילון המילים הכרעה וניצחון ונשארו חתרני הדיפ-סטייטמשל קפלן לקידום נצחון החמאס ותבוסת ישראל. הם גוררים רגליים כדי שטראמפ יתעצבן, תגמר הפגרה והקואליציה תתקטט, כוח עליון שיציל אותם מעצמם.18:12 01.09.2025
