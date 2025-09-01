פרסום ראשון: לשכת עורכי הדין הזמינה את חבריה ל"ארוחת ערב עשירה" לצד סיור סליחות בירושלים שאמורה להתקיים בצום גדליה. לאחר פניות ללשכה, הוחלט לעדכן את שעת הארוחה

בפרסום רשמי של מחוז דרום בלשכת עורכי הדין, הוזמנו עורכי הדין של המחוז לסיור ומופע סליחות בירושלים שיערך בצום גדליה. הבעיה היא שהסיור יתחיל ב"ארוחת ערב עשירה" שתתקיים במלון בעיר, ורק לאחר מכן יתחיל הסיור ומופע הסליחות ברחבי העיר שסיומו בתפילה בכותל המערבי. ארוחת הערב במקור, היתה צפויה להתחיל בשעה 17:00, כשהצום יוצא בירושלים רק בשעה שבע לערך.

לאחר פניות מצד עורכי דין ללשכה, היא בתגובה שלחה פרסום עדכני ומתוקן, ושינתה את מועד ארוחת הערב לשעה 19:05, עם צאת הצום.

מלבד פניית "סרוגים", היתה גם פנייתו של עו"ד יצחק נטוביץ, חבר מועצת לשכת עורכי הדין, ראש סיעת "הציונות המשפטית" בלשכה ולשעבר משנה לראש הלשכה. בפנייתו לראש הלשכה עו"ד עמית בכר, בחר לתקוף אותו ישירות ולהגיד כי הוא זה שצריך לבקש סליחה על פגיעה בביטחון ישראל ועל פגיעה בערכי היהדות: "למרות שאתה ועושי דברך "בסיעת קפלן" בלשכה, צריכים לבקש סליחה מכל עם ישראל ומחברי הלשכה על הפגיעה בביטחון ישראל ובחטופים וכמובן על הובלה לפירוקה של לשכת עורכי הדין, חבל שאין לכם מושג מינימלי ביהדות ובמורשת ישראל.

יפה שאתם עורכים סיור סליחות בירושלים, כי יש לכם הרבה סליחות לבקש. אבל כדאי שתדע שהתאריך ג' בתשרי, הוא צום גדליה. בצום, אמורים לצום, ארוחה עשירה בתוך אחד מחמשת הצומות של העם היהודי, מהווה אירוע מביך, במקרה הטוב ובורות זועקת לשמים, במקרה הפחות טוב. לא יעלה על הדעת שפגיעה במורשת ישראל והיהדות תעשה בריש גלי על ידי לשכת עורכי הדין ועל ידי העומד בראשה. בקש סליחה עמית בכר ,יש על מה, אבל אל תעשה ארוחות פאר, או ארוחות סתם בצום גדליה ועוד במסגרת סיור סליחות", כתב נטוביץ.

כאמור, לאור פנייתו זו של עו"ד נטוביץ, הוחלט לשנות את מועד הארוחה לצאת הצום.