כוחות אוגדה 99 ממשיכים בפעילות בצפון רצועת עזה ובדרומה. ביממה האחרונה, תקפה חטיבת האש (990) מספר עמדות תצפית אשר שימשו מחבלים לתצפת על כוחות צה"ל. בנוסף, כוחות חטיבה 7 תקפו מבנה צבאי ממנו נורו שני טילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל, ללא נפגעים.

במקביל, כוחות אוגדה 162 ממשיכים להילחם בצפון רצועת עזה. כחלק מפעילותם, חטיבת האש 215 הפועלת בסיוע לכוחות המתמרנים, השמידו מצלמה ששימשה מחבלים לתצפת על כוחות צה"ל. כמו כן, בשבוע האחרון צוות הקרב של חטיבת גבעתי הפועלים במרחב ג'באליה חיסלו מחבלים, השמידו תוואים תת קרקעיים צבאיים וזירות מטענים.

בדרום רצועת עזה, צוותי הקרב של החטיבות 188 וגולני הפועלים בפיקוד אוגדה 36 חיסלו מחבלים והשמידו תשתיות טרור תת קרקעיות. מוקדם יותר פורסם כי על פי דיווחים עזתים, ישראל השתמשה הלילה ברובוטים ממולכדים בשכונת שייח' רדואן בעיר עזה. השכונה נמצאת בין העיר עזה לג'באליא בצפון הרצועה.