האיום הבטחוני מירי נ"ט הוסר? במערכת הביטחון יחלו ביממה הקרובה לפרק את חומת הבטון שנבנתה בין יישובי צפון הרצועה לגבול. במקומה יוצבו חיילים

האיום הבטחוני הוסר? בעוטף עזה יחלו להסיר ביממה הקרובה את חומות הבטון הגבוהות בין רצועת עזה לנחל עוז. בהמשך, מתכוונים להסיר גם במקומות נוספים בהם היה איום נ.ט ממשי במשך שנים ארוכות. כך מדווח ינון שלום יתח ב-i24news.

המיקום שעמד בלב הערכת המצב הוא רכס ה-70, או "רכס עלי מונטאר" – שצופה בטווח ירי על יישובי צפון העוטף.

גורמים בטחוניים מעריכים: ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה – לא יצליח. ניתן להגיד שהאיום הוסר.

בתוך כך, הבוקר פורסם כי עם פתיחת שנת הלימודים, חלה עליה של כ – 2000 תלמידים במוסדות החינוך בעוטף עזה מאשר אלו שפתחו אותה לפני שנתיים. כך שנראה שלמרות שעדיין המלחמה בעזה נמשכת, התושבים חוזרים לשגרת חיים יחסית.