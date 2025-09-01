לאחר שהושמעה ביותר מ־41 מדינות ובארבע יבשות, חוזרת מוזיקת התנ"ך של ברוך ברלינר לישראל. שלושה קונצרטים חגיגיים עם יצירות מוכרות ובכורות עולמיות יחברו בין אמנות, מסורת ורוח.

ברלינר, יליד תל אביב ואקדמאי בעל קריירה בינלאומית בתחומי המדע, פנה אל עולם המוזיקה רק בשלב מאוחר יחסית. עם זאת, הוא הצליח לפתח סגנון ייחודי המשלב פסוקי תנ"ך, מוזיקה סימפונית עכשווית וקריינות, ולכבוש לבבות ברחבי העולם. בערוץ היוטיוב שלו צברו יצירותיו מיליוני צפיות והפכו אותו לדמות מוכרת בזירת המוזיקה הקלאסית-רוחנית.

סוגר מעגל אישי

הרגע המרגש ביותר במסעו מגיע כעת: ימים ספורים לפני בכורה חגיגית בברלין, עיר הולדת אביו שעלה לארץ ערב מלחמת העולם השנייה, חוזר ברלינר להופיע בישראל.

שלושה קונצרטים חגיגיים

במסגרת החזרה לישראל יתקיימו שלושה קונצרטים חגיגיים, בהם יושמעו יצירות מוכרות לצד בכורות עולמיות. הקהל יפגוש את “עקדת יצחק” ו“אל מלא רחמים” בעיבוד סימפוני מיוחד המלווה בוידאו-ארט של האמן טל סלוצקר, וכן את “חלום יעקב” ו“אל מלא רחמים” עם הסינפונייטה. בנוסף, יבוצע קונצ'רטו לצ’לו “חלום יעקב” בביצוע התזמורת הסימפונט.

חוויה רוחנית-מוזיקלית ייחודית

הקונצרטים צפויים להעניק לקהל חוויה יוצאת דופן המשלבת אמנות, מסורת ורוח. מעבר לערך המוזיקלי, היצירות של ברלינר יוצרות חיבור בין תרבויות, אמונות ועמים, והפעם הן חוזרות למקום שבו נולדו, בלב ישראל.