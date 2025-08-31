תחקיר של מגזין ה"ניו-יורקר" חושף קשרים מסועפים בין המועמד המוסלמי והאנטי-ישראלי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן מאמדני, לבין משפחת המלוכה הקטארית.
על פי הדיווח, אימו של מאמדני, מירה נאיר, במאית קולנוע המוכרת בעמדותיה הביקורתיות כלפי ישראל ויצירות אנטי-אמריקאיות, קיבלה תמיכה כספית ממוסדות תרבותיים הממומנים על ידי ממשלת קטר מאז 2009.
תמיכה זו כללה מימון לפרויקטים קולנועיים ותרבותיים, ואף הזמנה אישית להשתתף בתוכנית התרבות של קטר במהלך חגיגות המונדיאל 2022. בנוסף, שייחה אל-מאיאסה בינת חמד אל-תאני, אחותו של האמיר הקטרי, החלה לקדם את מועמדותו של מאמדני ברשתות החברתיות מאז יוני 2025, תוך שיתוף סקרים חיוביים והבעת תמיכה פומבית.
הקשרים הללו מעוררים שאלות לגבי השפעת גורמים זרים על מערכת הבחירות המקומית בניו יורק, במיוחד לאור עמדותיו של מאמדני כלפי ישראל. במהלך חודשיי קמפיין הבחירות הבליח מאמדני בשורה של אמירות קיצוניות כלפי ישראל.
בדבריו סירב לגנות את חמאס, הצהיר כי הוא לא מקבל את הקיום של "מדינת לאום" בקשר לישראל, והודיע כי יפעל לעצור את ראש הממשלה נתניהו "באשמת פשעי מלחמה" אם ידרוך במהלך כהונתו בעיר ניו יורק.
חדד יוסף
צריך וחובה להקיא את הערבי השמאלנים ממערכת הבחירות בארצות הברית ולשלוח אותו ואת אימו לקטאר שתמכו תומכים בו,מחבל דרכו היא דרך המוות.19:52 31.08.2025
רונן
קטאר מדינה מורכבת - מצד אחד מממנת את חמאס מצד שני מממנת את הלשכה של ביבי...19:39 31.08.2025
לפי דעתי
ןמה הFBI אומרים על זה ?19:37 31.08.2025
