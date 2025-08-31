תחקיר חושף קשרים בין מועמד מוסלמי לראשות ניו‑יורק לבין משפחת המלוכה הקטארית, כולל מימון ארוך שנים לאמו ולעידוד מועמדותו ברשתות החברתיות.

תחקיר של מגזין ה"ניו-יורקר" חושף קשרים מסועפים בין המועמד המוסלמי והאנטי-ישראלי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן מאמדני, לבין משפחת המלוכה הקטארית.

על פי הדיווח, אימו של מאמדני, מירה נאיר, במאית קולנוע המוכרת בעמדותיה הביקורתיות כלפי ישראל ויצירות אנטי-אמריקאיות, קיבלה תמיכה כספית ממוסדות תרבותיים הממומנים על ידי ממשלת קטר מאז 2009.

תמיכה זו כללה מימון לפרויקטים קולנועיים ותרבותיים, ואף הזמנה אישית להשתתף בתוכנית התרבות של קטר במהלך חגיגות המונדיאל 2022. בנוסף, שייחה אל-מאיאסה בינת חמד אל-תאני, אחותו של האמיר הקטרי, החלה לקדם את מועמדותו של מאמדני ברשתות החברתיות מאז יוני 2025, תוך שיתוף סקרים חיוביים והבעת תמיכה פומבית.

הקשרים הללו מעוררים שאלות לגבי השפעת גורמים זרים על מערכת הבחירות המקומית בניו יורק, במיוחד לאור עמדותיו של מאמדני כלפי ישראל. במהלך חודשיי קמפיין הבחירות הבליח מאמדני בשורה של אמירות קיצוניות כלפי ישראל.

בדבריו סירב לגנות את חמאס, הצהיר כי הוא לא מקבל את הקיום של "מדינת לאום" בקשר לישראל, והודיע כי יפעל לעצור את ראש הממשלה נתניהו "באשמת פשעי מלחמה" אם ידרוך במהלך כהונתו בעיר ניו יורק.