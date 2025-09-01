שר התקשורת שלמה קרעי תקף את היועמ”שית וטען כי הודחה כחוק, האשים אותה בפעילות מכוונת להפלת הממשלה ורמז על הקמת ערכאה משפטית חלופית לבג”ץ

שר התקשורת שלמה קרעי תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה בריאיון ליקי אדמקר וישראל כהן ב”קול ברמה”. לדבריו, הממשלה פעלה כחוק כשהדיחה את היועמ”שית, ולכן כל חוות דעת שיוצאת ממנה כיום היא חסרת תוקף.

“הממשלה קבעה והדיחה, ופה זה נגמר”, אמר קרעי. “אנחנו מסרסים את עצמנו כשאנחנו ממשיכים לחלק חוות דעת של מי שכבר אינה בתפקיד. החוק קובע שהממשלה מוסמכת לקבוע איך למנות ואיך להדיח יועמ”ש, וכך עשינו”.

השר הוסיף וטען כי היועמ”שית פועלת נגד הקואליציה: “היא לא עושה דבר בלי לחשוב איך זה יגרום לסכסוך בתוך הממשלה ויביא להפלתה. זו המטרה שלה. היא מגויסת נגדנו, אבל אין משמעות לחוות דעת של יועמ”ש לשעבר”.

עוד באותו נושא הפתעה: היועמ"שית תומכת בעתירות נגד פיטוריה 20:48 | חדשות סרוגים 50 0 😀 👏

קרעי לא חסך ביקורת גם כלפי מערכת המשפט בכלל, ואף רמז לאפשרות של שינוי מבני דרמטי: “או שאומרים לבג”ץ – לא ניתן לכם לעבור על החוק, או שמחליפים את בג”ץ ומקימים ערכאה שיפוטית חדשה, עם סמכויות מוגדרות מראש. הגולם שקם על יוצרו. זה לא דמוקרטי. עם כל הכבוד לסולברג, הוא הרשות השופטת, ואנחנו הרשות המבצעת. יש איזונים ובלמים בין הרשויות בדמוקרטיה, אם בג”ץ מקבל החלטה מנוגדת לחוק, אנחנו אלה שצריכים לבוא ולומר קיבלתם החלטה מנוגדת לחוק. וזה בדיוק המצב כאן”

כזכור אתמול קרעי צייץ ברשת החברתית x ״אנחנו מדינת חוק. סעיף 2 לחוק יסוד השפיטה קובע כי אין לבית המשפט מרות זולת מרות הדין. והדין קובע (סעיף 5 לחוק המינויים): ״הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה״. על בית המשפט יש את מרות הדין ולא להיפך. הממשלה קבעה. היועמ״שית הודחה. סוף.״