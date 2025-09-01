הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש (ראשון) לדיון שנמשך כשש שעות בבונקר ממשלתי סודי, תחת אבטחה כבדה של השב”כ ובצל החשש מניסיון נקמה חות’י. במרכז הדיון הוצגו התוכניות המבצעיות של צה”ל ברצועת עזה והאפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית – עסקה שתאפשר השבת 10 חטופים חיים ו־18 חללים, בתמורה להפסקת אש של 60 ימים ושחרור מאות מחבלים, ובמהלכה יתקיים מו”מ על סיום הלחימה.
הרמטכל אייל זמיר הציג לשרים את יתרונות המהלך ואף הביע תמיכה בקידומו. אולם רוב השרים התנגדו וביקשו להעמיד את ההצעה להצבעה.מספר שרים, כמו השר גדעון סער, לא שללו עסקה חלקית, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לדון בנושא ואמר: “אין צורך להצביע, זה לא על הפרק”. לפי חבר כנסת ששוחח עם סרוגים, נתניהו מבין את המשמעויות של ההצעה ומתנגד לעסקה חלקית בשלב הזה. אותו חבר כנסת הוסיף: “אני מקווה שהוא יישאר נאמן לעמדה הזו”.
כזכור, חמאס כבר העביר למתווכות תשובה חיובית עקרונית להסכם – אך ההצעה לא הובאה עד כה לדיון רשמי. לפי הדיווחים, נתניהו מתנגד לה בתוקף בשל העובדה שמדובר בעסקה חלקית שאינה כוללת את כלל החטופים, ולדבריו מדובר בפתרון מסוכן וחסר אחריות שיותיר עשרות ישראלים מאחור
מממן הנוחבות שוב מושך זמן לא רואה את החיילים שמפקיר
לפני שנה חמאס דרש להשיב את כולם תמורת הפסקת לחימה. ביבי היה היחיד שהתעקש על עיסקה חלקית. וראפ רצה השבת כולם עם ישראל רצה השבת כולם גם כל המתווכות וחמאס. בסוף וויטקוף...
לפני שנה חמאס דרש להשיב את כולם תמורת הפסקת לחימה. ביבי היה היחיד שהתעקש על עיסקה חלקית. וראפ רצה השבת כולם עם ישראל רצה השבת כולם גם כל המתווכות וחמאס. בסוף וויטקוף אימץ את דרישות נתניהו לעיסקה חלקית. כיום חמאס הסכימו לעיסקה. חצי מייד וחתי מייד יכנס למומ. עכשיו ביבי שהסכימו להצעה שלו, לא מוכן לדון. לא מוכן לשמוע ולא מוכן להציג עיסקה נגדית. ביבי פוחד מהמשפט פוחד מוועדת חקירה. פוחד שממשלתו לא עומדת .. ונחוש למשוך את המלחמה תוך תשלום מחירים עצומים והרס המדינה. תשלום בדם. בהפקרה. תשלום כלכלי תשלום מדיני. תשלום בהפיכתו למדינה השנואה בעולם על כל המשתמע ומתפתח מכך. תשלום של כל ישראלי וכל יהודי בעולם.המשך 09:38 01.09.2025
אמ
אני מאמינה לכל מילה של הרמטכל והצבא. לא מאמינה לאף של הביבי. אף מילה.09:18 01.09.2025
עסקה חלקית-מה שחמאס רוצה,כדי לשחרר כמה חטופים עם הפסקת אש לחודשים להשתקמותו,ולהשאיר את שאר החטופים בידיו כביטוח חיים!!
עסק חלקית - זה מה שחמאס רוצה!חמאס שחודשים סירב לכל עסקה רוצה עכשיו לשחרר כמה חטופים עם הפסקת אש לחודשים להשתקמותו ולהשאיר בידיו את שאר החטופים כביטוח חיים!!09:15 01.09.2025
שקר
חמאס מלכתחילה דרש עיסקה כוללת. זה ביבי דרש והתעקש על עיסקה חלקית בשנה האחרונה. גם היום ההצעה המוסכמת עי חמאס אחנה עסקה חלקית. אלא עסקה כוללת. חצי מיי, וחצי מייד מו''מ - שחייבים לסיים תוך 60 יום.09:40 01.09.2025
אריק
יאללה תמשיכו לחלץ .10:22 01.09.2025
אריק
יאללה תמשיכו לחלץ .10:22 01.09.2025
