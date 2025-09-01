למרות תמיכת הרמטכ”ל – נתניהו בלם את ההצבעה בקבינט, מתנגד לעסקה החלקית וטוען כי היא מסוכנת ואינה מבטיחה את השבת כלל החטופי

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש (ראשון) לדיון שנמשך כשש שעות בבונקר ממשלתי סודי, תחת אבטחה כבדה של השב”כ ובצל החשש מניסיון נקמה חות’י. במרכז הדיון הוצגו התוכניות המבצעיות של צה”ל ברצועת עזה והאפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית – עסקה שתאפשר השבת 10 חטופים חיים ו־18 חללים, בתמורה להפסקת אש של 60 ימים ושחרור מאות מחבלים, ובמהלכה יתקיים מו”מ על סיום הלחימה.

הרמטכל אייל זמיר הציג לשרים את יתרונות המהלך ואף הביע תמיכה בקידומו. אולם רוב השרים התנגדו וביקשו להעמיד את ההצעה להצבעה.מספר שרים, כמו השר גדעון סער, לא שללו עסקה חלקית, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לדון בנושא ואמר: “אין צורך להצביע, זה לא על הפרק”. לפי חבר כנסת ששוחח עם סרוגים, נתניהו מבין את המשמעויות של ההצעה ומתנגד לעסקה חלקית בשלב הזה. אותו חבר כנסת הוסיף: “אני מקווה שהוא יישאר נאמן לעמדה הזו”.

כזכור, חמאס כבר העביר למתווכות תשובה חיובית עקרונית להסכם – אך ההצעה לא הובאה עד כה לדיון רשמי. לפי הדיווחים, נתניהו מתנגד לה בתוקף בשל העובדה שמדובר בעסקה חלקית שאינה כוללת את כלל החטופים, ולדבריו מדובר בפתרון מסוכן וחסר אחריות שיותיר עשרות ישראלים מאחור