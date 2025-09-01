האם ישראל השתמשה ברובוטים ממולכדים בעזה? על פי דיווחים עזתים, ישראל השתמשה הלילה ברובוטים ממולכדים בשכונת שייח' רדואן בעיר עזה

האם ישראל השתמשה ברובוטים ממולכדים בעזה? על פי דיווחים עזתים, ישראל השתמשה הלילה ברובוטים ממולכדים בשכונת שייח' רדואן בעיר עזה. השכונה נמצאת בין העיר עזה לג'באליא בצפון הרצועה.

אמש דווח בעוטף עזה יחלו להסיר ביממה הקרובה את חומות הבטון הגבוהות בין רצועת עזה לנחל עוז. בהמשך, מתכוונים להסיר גם במקומות נוספים בהם היה איום נ.ט ממשי במשך שנים ארוכות. כך מדווח ינון שלום יתח ב-i24news.

המיקום שעמד בלב הערכת המצב הוא רכס ה-70, או "רכס עלי מונטאר" – שצופה בטווח ירי על יישובי צפון העוטף. גורמים בטחוניים מעריכים: ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה – לא יצליח. ניתן להגיד שהאיום הוסר.