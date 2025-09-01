לפי הדיווח, הממשל האמריקני הורה לשגרירויות ולקונסוליות להפסיק להנפיק ויזות למחזיקי דרכון פלסטיני – גם לצורכי לימודים, טיפול רפואי וביקורי משפחות

דיווח בניו יורק טיימס חושף כי ממשל טראמפ עצר את מתן הוויזות כמעט לכל הפלסטינים – כך על פי גורמים אמריקניים.

מדובר בהרחבת צעד שננקט לפני כשבועיים, אז הופסקה הנפקת ויזות הביקור לתושבי עזה "עד להשלמת בדיקה בנושא". כעת, לפי הדיווח, המגבלות חלות על כלל מחזיקי הדרכון הפלסטיני.

ההחלטה התקבלה ימים אחדים אחרי שפורסם כי לא תאושר כניסתו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ובכירי הרשות למליאת האו"ם בניו יורק שתתקיים בסוף החודש.

המדיניות החדשה הוצגה במכתב פנימי שנשלח ב־18 באוגוסט ממטה משרד החוץ האמריקני לשגרירויות ולקונסוליות ברחבי העולם. המשמעות – מניעת כניסה של פלסטינים לארה"ב מכל סיבה: לימודים באוניברסיטאות, טיפולים רפואיים או ביקורי משפחות. עם זאת, ההגבלות לא חלות על פלסטינים בעלי אזרחות כפולה או על מי שכבר קיבל ויזה בעבר.

עוד באותו נושא יעצרו את ההכרה במדינה פלסטינית? ארה"ב בצעד נגד בכירי הרשות

משרד החוץ האמריקני אישר כי הנחה את נציגויותיו להחיל את ההגבלות החדשות, וציין כי הממשל נוקט "צעדים קונקרטיים בהתאם לחוקי ארה"ב ולביטחון הלאומי בכל הנוגע למגבלות הוויזה המוצהרות" לפלסטינים.

כדי לדחות את מתן הוויזות, עשה הממשל שימוש בסעיף מיוחד מחוק ההגירה והאזרחות האמריקני משנת 1952, שבדרך כלל נועד לדרוש מידע נוסף ממבקשים מסוימים. בשבועות האחרונים נדרשו פקידי הקונסוליה להשתמש בסעיף הזה כדי לסרב אוטומטית לבקשות המוגשות בדרכון פלסטיני – לפחות לעת עתה.

גורמים לשעבר אמרו לעיתון כי השימוש הרחב בסעיף הזה שווה ערך ל"סירוב גורף" לכל בקשות הוויזה הפלסטיניות. חלה רח'רית, דוברת לשעבר של משרד החוץ האמריקני לשפה הערבית, סיכמה: "מדובר בסירוב ללא הגבלת זמן".