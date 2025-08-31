היועצת המשפטית לממשלה הודיעה כי היא תומכת בעתירות נגד פיטוריה, וטענה כי הליך הפיטורים פסול.

באופן מפתיע ולא צפוי, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה כי היא תומכת בעתירות לבג"ץ כנגד סיום תפקידה. היועצת הגישה את תגובתה לעתירות וקבעה כי יש לקבל את עמדתן, כנגד החלטת הממשלה לפטרה.

על פי התגובה שהוגשה על ידי משרד היועצת לבית המשפט, הממשלה חרגה מסמכותה בכך ששינתה את מגנון הפיטורים ליועץ המשפטי. על כן לפי תגובת היועצת "הליך הפיטורים פסול מיסודו" ויש לבטלו באופן מלא.

היועמ"שית אף הוסיפה והאשימה את הממשלה בזדון ומניעים פוליטיים בהחלטה לפטרה, וקבעה כי הדרך בה החרה הממשלה למלא את פיטוריה פותחת פתח למינויים פוליטיים וניצול לרעה של סמכות הפיטורים של הממשלה.

מדובר במהלך מנהלי ומשפטי חריג בהחלט, שכן בכל סיטואציה אחרת, חוות דעת שכזו הייתה נחשבת לנגועה בניגוד עניינים, שכן מדובר לא רק ביחסה של בהרב מיארה למשרת הייעוץ המשפטי, אלא להמשך כהונתה בתפקיד רם ובעל סמכות בעצמה.