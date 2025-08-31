באופן מפתיע ולא צפוי, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה כי היא תומכת בעתירות לבג"ץ כנגד סיום תפקידה. היועצת הגישה את תגובתה לעתירות וקבעה כי יש לקבל את עמדתן, כנגד החלטת הממשלה לפטרה.
על פי התגובה שהוגשה על ידי משרד היועצת לבית המשפט, הממשלה חרגה מסמכותה בכך ששינתה את מגנון הפיטורים ליועץ המשפטי. על כן לפי תגובת היועצת "הליך הפיטורים פסול מיסודו" ויש לבטלו באופן מלא.
היועמ"שית אף הוסיפה והאשימה את הממשלה בזדון ומניעים פוליטיים בהחלטה לפטרה, וקבעה כי הדרך בה החרה הממשלה למלא את פיטוריה פותחת פתח למינויים פוליטיים וניצול לרעה של סמכות הפיטורים של הממשלה.
מדובר במהלך מנהלי ומשפטי חריג בהחלט, שכן בכל סיטואציה אחרת, חוות דעת שכזו הייתה נחשבת לנגועה בניגוד עניינים, שכן מדובר לא רק ביחסה של בהרב מיארה למשרת הייעוץ המשפטי, אלא להמשך כהונתה בתפקיד רם ובעל סמכות בעצמה.
ציוני דתי
אין פה ניגוד עניינים בכללל נכון?20:58 31.08.2025
הלוחם בדרכים
וואו לו יאומן כי יסופר מה את תומכת נגד פיטורייך מה את כנגרעה בדרך לדמנציה קשה הרי הודיעו לך שאת כבר מפוטרת מה את עוד לו...
וואו לו יאומן כי יסופר מה את תומכת נגד פיטורייך מה את כנגרעה בדרך לדמנציה קשה הרי הודיעו לך שאת כבר מפוטרת מה את עוד לו בבית אבות בריאות לשונאים אותך וחולי לתומכיך בכך, ב ע ר ב מי חרההמשך 20:54 31.08.2025
דעת
אני אסביר מדוע אין כאן ניגוד עניינים: כי גלי בהרב מיארה.21:34 31.08.2025
עזרא נעמי לס
לא בחרנן במירע עופי מי שלא בא לעבוד עף🎯👀👣👣👣👣👣🐾🐾🐾🐾🐾🐷🐷🐷🐷21:52 31.08.2025
בובי
יתכבד הכותב וילמד מה פירוש המושג ניגוד עניינים ויבין שאין פה ניגוד עניינים. נקווה שהציבור יותר חכם מה"כתב"22:11 31.08.2025
עזרא נעמי לס
דעת
אני אסביר מדוע אין כאן ניגוד עניינים: כי גלי בהרב מיארה.21:34 31.08.2025
