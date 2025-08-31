אחרי ההפסד המאכזב למארחת פולין נבחרת ישראל הדהימה את סגנית האלופה צרפת. ועלתה למאזן 1:2 בשלב הבתים ביורובאסקט 2025

אחרי ההפסד המאכזב למארחת פולין נבחרת ישראל עלתה היום (ראשון) למשחק מול סגנית האלופה צרפת. דווקא במשחק שהיה נראה חסר סיכוי, הנבחרת בזכות רבע אחרון מטורף הדהימה ועלתה למאזן 1:2 בשלב הבתים ביורובאסקט 2025 עם ניצחון אדיר 69:82.

המשחק החל בהחטאה ואיבוד כדור של דני אבדיה, אך טעויות של הצרפתים שמרו את ישראל בסביבה. אבדיה התעשת סחט עבירה וקלע את הנקודה הראשונה של החבורה בכחול לבן. הרבע המשיך צמוד ונגמר ביתרון חמש לצרפתים 17:22. רבע שני טוב יותר של חניכיו של בית הלחמי הביאו לשוויון 36 בירידה להפסקה.

הרבע השלישי המשיך לשמור על שוויון מפתיע כשנבחרת ישראל בהובלת דני אבדיה, תומר גינת וים מדר שומרים את הנבחרת צמוד צמוד. הנבחרות סיימו את הרבע השלישי ביתרון נקודה לצרפתים 55:56.

במחזור הראשון ניצחה הנבחרת 71:83 את איסלנד בזכות משחק אדיר של רומן סורקין (31 נקודות) ודני אבדיה (20), אמש הפסידה הנבחרת לפולין המארחת 64:66. היום דני אבדיה (23 נקודות), ים מדר (17) ותומר גינת (14) הובילו את הנבחרת.