אנדרטת השואה בעיר ליון שבצרפת הושחתה בכתובת "שחררו את עזה" שנחרטה בשלט ההנצחה. ראש העירייה גינה: "מדובר במעשה בלתי נסבל. המבצעים יימצאו ויועמדו לדין"

אנטישמיות בצרפת: אנדרטת השואה במרכז העיר ליון הושחתה אמש (שבת), כשאלמונים חרטו על הלוח וכתבו "לשחרר את עזה". בעיריית ליון גינו את האירוע, כשעובדי העירייה פעלו להסיר את הכתובת ולשקם את האנדרטה.

ראש עיריית ליון, גרגורי דוסה, גינה את השחתת האנדרטה ואמר בהצהרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי "מדובר במעשה בלתי נסבל. אני מגנה אותו ומביע סולידריות מלאה עם עמותות הזיכרון, הניצולים וצאצאיהם". עוד התחייב כי "המבצעים יימצאו ויועמדו לדין. ליון ממשיכה לעמוד נגד שנאה, אנטישמיות וגזענות".

Oui, l’antisémitisme progresse. Vous voulez l'exemple du jour à #Lyon ? La stèle du mémorial de la Shoah place Carnot a été souillée par une mention gravée dans la pierre 🤬📷🤮 pic.twitter.com/kZRIIA6lrD — Alias Caracalla (@alias_caracalla) August 30, 2025

גם שר החוץ גדעון סער גינה את האירוע, כשקרא לצרפת לפעול בהקדם נגד גל האנטישמיות במדינה. "חילול אנדרטה לזכר השואה בליון, צרפת. ‏אבל כששגריר ארה״ב בצרפת צ׳רלס קושנר הביע דאגתו מהאנטישמיות הגואה בה – הוא ננזף על התערבות ב'ענייניה הפנימיים'" אמר סער. "‏כדאי שצרפת תתעורר!".