איראן מאיימת בתגובה חריפה נגד ישראל בעקבות התקיפה בתימן. בכירים באיראן, בהם נשיא המדינה וראש מערכת המשפט, פרסמו הצהרות חריפות נגד ישראל, לצד איום ישיר מצד משמרות המהפכה.
משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי התקיפות הישראליות "ילבו עוד יותר את להבות הכעס הקדוש, האנטי-הגמוניה וההתעוררות האנטי-ישראלית באזור". בהודעתם איימו כי "ההתנגדות האסלאמית באזור תיתן תגובה מצערת לישראל" וכי "לא יחסכו מאמץ להתעמת עם ישראל ותומכיה".
גם הנהגת איראן הצטרפה למתקפת האיומים: מסעוד פזשקיאן, נשיא איראן, אמר כי "הקהילה הבינלאומית חייבת לפעול באופן מיידי כדי לעצור את המרד וההפקרות של ישראל, המהווים כעת את האיום הגדול ביותר על השלום, החוק, המוסר והאנושות".
ע'ולמהוסין מוחסני אג'יי, ראש מערכת המשפט האיראנית, כתב: "התימנים לא יהפכו אבן על אבן ויביאו את ישראל ואת אמריקה לצער".
ההצהרות מצטרפות לסדרת איומים קודמים מצד גורמים איראניים, על רקע התבססות איראן באזור והסיוע שמעניקה למיליציות שפועלות נגד ישראל.
