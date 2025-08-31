בצה״ל הולכת וגוברת תחושת התסכול לנוכח דפוס פעולה חוזר: ראש הממשלה ושר הביטחון נוהגים לאחרונה לפרסם בעצמם ידיעות על הצלחות צבאיות – כמו חיסול הנהגת החות׳ים או דובר חמאס – עוד לפני שדובר צה״ל מפרסם הודעה רשמית. אך כשמדובר בכישלונות או אירועים בעייתיים, מהצד המדיני שוררת דממה.
סדרת מקרים ביממה אחת
בימים האחרונים בלבד נרשמו שלושה מקרים בולטים:
מגמה מתעצמת
מקור בדובר צה״ל שיתף בשיחה עם סרוגים את חששותיו: לדבריו, מדובר בתופעה שהחריפה בחודשים האחרונים, כשהדרג המדיני נטל כמעט לחלוטין את הדברור המבצעי של ההצלחות. לעומת זאת, באירועים פחות מוצלחים – ולצערנו חווינו לא מעט מקרים כאלה – נתניהו וכ״ץ אינם ממהרים לפרסם הודעות, ומשאירים את המשימה בידי דובר צה״ל בלבד.
גידגיד
כמובן. ממשלת ה 7.10 אחראית רק על הצלחות. ביפרים - אנחנו. טבח בעוטף - מישהו אחר. חיסולים - אנחנו. מזוודות כסף ומימון מקטאר - הממ, לא שמענו18:13 31.08.2025
אריק שגיא
מי שמאמין ליותם מאמין לבנט. לממשוש ... "😂😂בכירים "18:27 31.08.2025
