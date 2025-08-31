לטענת גורמים בצה"ל – בזמן שראש הממשלה ושר הביטחון ממהרים להודיע על הישגים מבצעיים, את הכישלונות משאירים לדובר צה״ל בלבד

בצה״ל הולכת וגוברת תחושת התסכול לנוכח דפוס פעולה חוזר: ראש הממשלה ושר הביטחון נוהגים לאחרונה לפרסם בעצמם ידיעות על הצלחות צבאיות – כמו חיסול הנהגת החות׳ים או דובר חמאס – עוד לפני שדובר צה״ל מפרסם הודעה רשמית. אך כשמדובר בכישלונות או אירועים בעייתיים, מהצד המדיני שוררת דממה.

סדרת מקרים ביממה אחת

מגמה מתעצמת

מקור בדובר צה״ל שיתף בשיחה עם סרוגים את חששותיו: לדבריו, מדובר בתופעה שהחריפה בחודשים האחרונים, כשהדרג המדיני נטל כמעט לחלוטין את הדברור המבצעי של ההצלחות. לעומת זאת, באירועים פחות מוצלחים – ולצערנו חווינו לא מעט מקרים כאלה – נתניהו וכ״ץ אינם ממהרים לפרסם הודעות, ומשאירים את המשימה בידי דובר צה״ל בלבד.