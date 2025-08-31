המטבע האיראני צנח בכ־12% לאחר הודעת אירופה על החזרת הסנקציות, עם חשש גובר בקרב האזרחים לאינפלציה ולמשבר כלכלי חמור בטהרן.

המטבע האיראני, הריאל, רשם השבוע צניחה חדה בעקבות הודעת מדינות אירופה – בריטניה, צרפת וגרמניה – על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" והחזרת הסנקציות על איראן במסגרת הסכם הגרעין. בשוק החופשי בטהרן נסק שער הדולר לכ-1,040,000 ריאל, לעומת כ-930,000 בלבד בתחילת החודש – ירידה של כ-12% בערך המטבע בתוך זמן קצר.

אנליסטים בכלי תקשורת כלכליים מעריכים כי המפולת נובעת מחשש גובר בקרב משקיעים ואזרחים מהחמרה במצבה הכלכלי של איראן. ההכרזה האירופאית, שבאה בעקבות האצת תוכנית הגרעין של טהרן והמשך המתיחות מול המערב, מעוררת חשש מהעמקת הבידוד הבינלאומי, ירידה בהכנסות המדינה ממט"ח והחרפת האינפלציה שכבר כעת שוברת שיאים.

בבנק המרכזי של איראן ניסו להרגיע את הציבור, והודיעו כי "המצב בשליטה" וכי יינקטו צעדים למניעת המשך ההידרדרות, אך בשוק האזרחי הדולר נעלם כמעט לחלוטין מהחלפנים, והביקוש לזהב ולמטבעות זרים ממשיך לעלות.