האדמו"ר החלוץ – סיפורו של רבי ישעיהו שפירא, מייסד כפר חסידים, מנהיג, מלחין ויוזם ההתיישבות הדתית בארץ ישראל

רבים מכירים את היישוב כפר חסידים, השוכן במפרץ חיפה, לא הרחק מרכסים. אך מי היו החסידים שייסדו אותו, ומי היה רבם? רבי ישעיהו שפירא, דמות מרכזית ומרתקת, עמד בראש הקהילה הזו. כבן למשפחת אדמו"רים מפוארת, הוא הקדיש את חייו להרחבת ההתיישבות הדתית בארץ ישראל, מתוך אמונה בוערת בתחיית האומה בארצה.

מלחין בנשמה: מנגינות שהפכו לנכס צאן ברזל

רבי ישעיהו שפירא לא היה רק מנהיג רוחני, אלא גם מלחין מוכשר שתרם למורשת המוזיקלית היהודית. בין יצירותיו הבולטות נמצאים השיר "אילו היה לי כח" והמנגינה למילות הגמרא "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?". יצירות אלו ממשיכות להדהד בקרב קהילות יהודיות עד היום.

חלוץ באמונה: תפקידים ציבוריים ופיתוח ההתיישבות

רבי ישעיהו מילא שורה של תפקידים ציבוריים והיה ממקימי תנועת הפועל המזרחי, ששילבה בין עבודה חלוצית לערכים דתיים. הוא גייס יהודים מהתפוצות לעלות לארץ ישראל ולהקים יישובים חדשים, תוך שהוא מסייע להם להתגבר על מכשולים רבים בדרך. בערוב ימיו, הגשים את חלומו האישי והפך לחקלאי בכפר פינס, שם עבד את האדמה במו ידיו.

סיפורים שמאירים את הדרך: רגעים בלתי נשכחים מחייו

חייו של רבי ישעיהו היו רצופים בסיפורים מרתקים המשקפים את אישיותו הייחודית:

מדוע נבהל רבי ישעיהו מקול שירה שבקע מהסמטה הקרובה?

מדוע ניגש הרב קוק, רבה הראשי של יפו, אל האורח שנכנס לביתו במהלך סעודה שלישית?

כיצד חיזק רבי ישעיהו את החלוצים שלמדו תורה בגשם ובקור?

איזו החלטה גורלית קיבלה הרבנית שפירא לאחר שניצלה בנס מסופת שלגים?

מדוע נאלץ רבי ישעיהו להשתמש בנשק שהחביא בארון הספרים שבביתו?

כיצד הגיב רבי ישעיהו כשעקצה אותו דבורה?

כיצד הצליח לשמח צוות מדריכים בבני עקיבא, בחור צעיר שציפה לרישיון עלייה לארץ ישראל, וילדים שטיילו במושב?

בין רבנות לתרנגולים: בחירה מפתיעה

באחד היישובים ביקשו ממנו לשמש כרב, אך רבי ישעיהו העדיף דווקא לגדל תרנגולים. בחירה זו ממחישה את רוחו החופשית ואת מחויבותו לחיי מעשה, ששילבו רוחניות עם עבודה פיזית.

ספר מופת לילדים ולמבוגרים

הספר "האדמו"ר החלוץ" כולל עשרים וארבעה סיפורים מבית דברי שיר, מעובדים היטב ומאוירים בחן. הסיפורים מפגישים את הקוראים עם דמותו המופלאה של רבי ישעיהו, שתאיר את עולמם של ילדים ומבוגרים כאחד למשך שנים רבות.

חלק מסדרת "גדולי האומה לילדי ישראל"

הספר הוא העשרים ושישה בסדרת הספרים המצליחה "גדולי האומה לילדי ישראל", המביאה את סיפוריהן של דמויות המופת שהאירו את דרכו של עם ישראל בדורות האחרונים. כל סיפור בסדרה נכתב ומאויר בקפידה כדי לעורר השראה ולהנחיל ערכים לדורות הבאים.