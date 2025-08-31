פתיחת שנת הלימודים בצל המלחמה: 2000 תלמידים יותר במערכת החינוך בחבל התקומה (עיישובי העוטף) לעומת המספר שהיה לפני פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר

שנת הלימודים תשפ״ו בעוטף: 23,700 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים בחבל תקומה – גידול של כ-2,000 תלמידים ביחס ל-7 באוקטובר 2023 על רקע הצמיחה הדמוגרפית בחבל.

מחר, ב-1 בספטמבר, תיפתח שנת הלימודים תשפ״ו בחבל תקומה – הכולל את המועצות חוף אשקלון, שער הנגב, אשכול, שדות נגב והעיר שדרות – עם 23,700 תלמידים. על רקע הצמיחה הדמוגרפית בחבל ישנו גידול במספר התלמידים במערכת החינוך, כ-2,000 תלמידים יותר מה-7 באוקטובר 2023. השנה מציינת נקודת מפנה משמעותית: מאות ילדים יחזרו לראשונה מאז אירועי ה־7 באוקטובר אל מערכת החינוך המקומית ואל יישוביהם, לאחר תקופה של למידה ממושכת מחוץ לאזור.

עוד באותו נושא האיום הוסר: בעוטף עזה מסירים את חומות הבטון 13:25 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מנהלת תקומה רואה בחזונה את הילד במרכז וסביבו מעטפת תומכת, הכוללת את החינוך הפורמלי ובמסגרתו טיפולים מגוונים, השלמת פערים, למידה מעצימה, ועבודה עם צוותי חינוך.

בחינוך הבלתי פורמלי ניתנים מענים ליצירת תחושת שייכות, עבודה על הזהות, עבודה עם צוותי חינוך וחוגים.

לאור חזון זה, תקציבי תקומה שניתנו בשנה שעברה וכן ניתנים השנה, הינם בסך 650 מיליון ₪. מערכת החינוך פותחת את השנה בתוכניות חינוכיות חדשניות, במערך תמיכה רגשי מקיף והשקעה נרחבת בתשתיות. כל זאת, כדי להבטיח שלכל ילד וילדה תהיה שנת לימודים בטוחה, מיטיבה ומלאת תקווה.

במסגרת הפעילות של מנהלת תקומה ניתנו תקציבים ייעודים "סלי תקומה לחינוך" – מגוון תוכניות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות: 10,000 ש"ח לילד (בממוצע ל-5 שנים), מעבר לתקציב משרד החינוך באמצעות מנגנון הגפ"ן (גמישות, פדגוגית, חינוכית)-50% על בסיס תוכנית ביה"ס, 50% על בסיס תוכנית רשותית. לפחות 30% מהתקציב יוקצה למענים רגשיים. הפעולות שנעשו באמצעות תקציב זה הם חיזוק כ"א חינוכי לרבות בתחום הפדגוגי והרגשי, בנוסף ניתנות תוכניות חינוכיות כגון: תוכניות מוזיקה, טיפול באמצעות בע"ח, בניית מטבחים טיפוליים, חממות טכנולוגיות, מרחבי למידה ורגיעה ותשתיות תקשוב המאפשרות למידה ב-Ai. כמו כן, נבנו מרכזי חוסן קטנים בתוך בתי הספר הנותנים שירות לתלמיד ואף תוכניות נוספות בהתאם להחלטת הרשות/בית הספר.

הוספו 37 רכזים ייעודים למענה הוליסטי לתלמידים בבתי הספר, שמטרתם ריכוז כלל המענים הרגשיים הניתנים לילדי החבל בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך.

תמיכה בתוכניות בלתי פורמאליות

החינוך הבלתי פורמאלי מהווה את המפתח המשלים בתהליך הריפוי והשיקום. נעשות פעילויות לשיקום ועידוד מערכת החינוך הבלתי-פורמלי ברשויות החבל מתוך הבנת חשיבותה ככלי תומך ומהווה גורם מסייע יסודי ומשמעותי במצבי משבר, כעין זה ובבניית יכולות חברתיות וחוסן. בעזרת החינוך הבלתי פורמלי ניתן לסייע לילדי החבל לחזק את הזהות, להגביר את תחושת השייכות ולהיות אזרחים מודעים ושותפים לכל ההיבטים האזרחיים והקהילתיים.

התוכנית הבלתי פורמלית משמעותית לילד ומשמעותית גם לחוסן הקהילתי.לאור התפיסה הפדגוגית של משרד החינוך לפי משנה ניהולית פדגוגית, בכל רשות נבנתה תוכנית ייחודית באמצעות כספי תקומה.

השקעה בפיתוח מקצועי ובתמיכה רגשית

השנה, כאמור, היא בעלת משמעות מיוחדת: עבור חלק מהילדים זהו המפגש הראשון עם כיתות הלימוד ביישוביהם מאז 7 באוקטובר. מערכת החינוך שמה דגש על קליטתם בחום, ברגישות ותוך נטיעת תחושת ביטחון, תוך שימת דגש על בניית שגרה בריאה, יציבה ומחזקת.

• מנהלת תקומה השקיעה השנה בפיתוח מקצועי לצוותי ההוראה, כולל הכשרות בנושאי הוראה חדשנית, עבודה עם תלמידים במצבי חירום וטראומה, והובלת קהילות לומדות.

• הוגדלה משמעותית מכסת אנשי הטיפול: השנה יינתנו שעות טיפול רגשי במסגרת הבית ספרית, באמצעות פסיכולוגים חינוכיים, עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות ומדריכים טיפוליים נוספים.

• תוכניות טיפוליות ייחודיות: מטבחים טיפוליים, חקלאות משקמת, חינוך "מלכלך" ותוכניות קהילתיות המחזקות את תחושת השייכות והחוסן.

טכנולוגיה וחדשנות בלמידה

• פתיחת מרכזי מצוינות והרחבת תוכניות STEM : חוף אשקלון, שדרות ושדות נגב

• הכנסת ציוד טכנולוגי מתקדם: כיתות חכמות, מרחבי סייבר

• שילוב כלים דיגיטליים ובינה מלאכותית בתהליכי הוראה ולמידה.

השר אלקין: עוברים משיקום לצמיחה

זאב אלקין, שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום: "פתיחת שנת הלימודים בחבל תקומה זה אירוע מרגש מאוד השנה מכמה סיבות. לראשונה מספר התלמידים בחבל יותר גדול ממה שהיה לפני 7 באוקטובר. חבל תקומה עובר משיקום לצמיחה ובעוד שמונה שנים מספר התושבים בחבל יוכפל ויגיע ל- 120,000. בשנת הלימודים הזאת גם חוזרים סוף סוף ללמוד בחבל תלמידים רבים מהישובים שחזרו לבתיהם במהלך הקיץ. החינוך הוא מפתח לעתיד חבל תקומה ונמשיך להשקיע משאבים חסרי תקדים בתחום החינוך כדי לבנות ביחד את עתיד החבל. חבל תקומה לא רק ישוקם, אלא יגדל ויתפתח ויהיה חזק יותר!".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן: "פתיחת שנת הלימודים השנה היא רגע של חיבוק גדול לילדי חבל תקומה – חיבוק שמכיל גם את הכאב וגם את התקווה. ההשקעה בתשתיות, בתוכניות חינוכיות ובמערך התמיכה הרגשי היא חסרת תקדים, כי כל ילד וילדה כאן ראויים לחינוך הטוב ביותר, לביטחון, ולתחושת שייכות. זו התקומה שלנו – בנייה מחודשת של חינוך, קהילה ועתיד".