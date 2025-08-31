מול 7,500 צופים באמפי רעננה, עלה מתי כספי לבמה בכיסא גלגלים והתקבל במחיאות כפיים סוערות. בערב מרגש ועמוס כוכבים, ההכנסות נתרמו למטה החטופים

במוצאי שבת, אמש, (30.8) הפך אמפי פארק רעננה לזירת מחווה יוצאת דופן לאחד מגדולי היוצרים בישראל, מתי כספי. יותר מ־7,500 צופים מילאו את האמפי עד אפס מקום, וכל ההכנסות מהמופע, כ־2 מיליון ש”ח, נתרמו למטה משפחות החטופים ביוזמת כספי ובשיתוף פורום העסקים של ישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צפו: מתי כספי עולה לבמה ומודה לקהל עם דמעות בעיניים. (צילום: אלון לוין)

עוד באותו נושא צפו: עברי לידר במופע המחווה למתי כספי 22:38 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אך שיא הערב התרחש ברגע שבו כספי עצמו עלה לבמה. המוזיקאי האגדי, שמצבו הבריאותי רופף והוא מתנייד בכיסא גלגלים, התקבל בעמידה ממושכת ובמחיאות כפיים סוערות. בעיניים דומעות הודה לקהל ולאמנים, ואמר: “אתם בליבי בכל צליל שלי”. הוא הוסיף בצער כי לא יוכל להישאר עד סוף הערב, ונפרד מהקהל באחד הרגעים המרגשים שנראו על במה ישראלית.

את המופע הפיק יאיר דורי, בניהול אמנותי של אתי אנטה־שגב ואוהד בן אבי, שגם הופקד על ההפקה המוזיקלית. לאורך הערב ביצעו עשרות אמנים משירי כספי, חלקם קלאסיקות מוכרות וחלקם פנינים נדירות. בין המשתתפים: שלמה ארצי, שלום חנוך, אביב גפן, אביתר בנאי, ריקי גל, מירי מסיקה, עברי לידר, דני רובס, אריק סיני, אסתר רדא, נונו, מוני מושונוב, אבי קושניר, שלמה וים גרוניך ועוד.

הרגעים המיוחדים כללו דואט של אביב גפן ואביתר בנאי ל”איך זה שכוכב”, ביצוע משולש של מוני מושונוב, אבי קושניר ורן דנקר ל”מרוב אהבה”, והסיום הגדול, שלמה ארצי וריקי גל ששרו יחד את “מקום לדאגה”, כשברקע תמונות החטופים והקהל כולו מצטרף לשירה.

יו”ר פורום העסקים, הראל ויזל: “התרבות הישראלית היא חלק מהחוסן הלאומי שלנו. ההוקרה למתי כספי מקבלת עוצמה מיוחדת כשהיא מלווה בתרומה של 2 מיליון ש”ח למשפחות החטופים".