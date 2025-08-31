הורים יקרים! רוצים שהילדים שלכם יגדלו להיות בני אדם? תתחילו בשיעור החשוב ביותר שתוכלו להעניק להם ביום הראשון ללימודים: במקום שהם ישר יטוסו ויתפסו לעצמם את המקום הטוב ביותר בכיתה ביחד עם החבר הטוב שלהם, תסבירו להם למה כדאי להם לעצור רגע ולראות לאיזה חבר בכיתה אין ליד מי לשבת ואז ללכת ולהציע לו לשבת לידו

מחר תיפתח שנת הלימודים ומיליוני תלמידים יעשו את דרכם אל כיתות הלימוד: הם ילמדו מתמטיקה ואנגלית ומחשבים ושפה. הכול חשוב! אולם אתם ההורים, צריכים לוודא שהם גם ירכשו כלים אמיתיים לחוסן מנטלי, פסיכולוגיה חיובית והסתכלות בריאה ומדויקת יותר על העולם.

כמחנך יצא לי להיתקל בתלמידים שלא היו מסוגלים להסתכל על עצמם במראה אחרי שקיבלו ציונים נמוכים ממה שחשבו במתמטיקה ואנגלית. זה היה מדהים:

התבוננתי וראיתי איך שהדימוי העצמי שלהם התפורר כמו קלקל וכל השווי שלהם נהיה כאין וכאפס. הם לא שווים כלום!

הנה רעיון לזמן איכות עם הילדים שלכם: שבו איתם על כוס קפה/שוקו/חלב כבשים או יור ניימ איט ותשאלו אותם כמה הדימוי העצמי שלהם מורכב ובנוי על סמך האישור שהם מקבלים מהחברה?

כמה הם הולכים עם הלב שלהם וכמה עם מה שהם חושבים ייתן להם עוד ניקוד מצד החברים שלהם?

הכרתי הורים ששאלו אותי באספת הורים, איך הילד שלהם במתמטיקה? אבל מה לגבי איך הסולידריות החברתית שלו והאם הוא מרים כיסא בכדי שלמנקה יהיה פחות קשה בסוף היום?

תבדקו את הילדים, האם לחבר יש מקום לשבת?

הורים יקרים! רוצים שהילדים שלכם יגדלו להיות בני אדם? תתחילו בשיעור החשוב ביותר שתוכלו להעניק להם ביום הראשון ללימודים: במקום שהם ישר יטוסו ויתפסו לעצמם את המקום הטוב ביותר בכיתה ביחד עם החבר הטוב שלהם, תסבירו להם למה כדאי להם לעצור רגע ולראות לאיזה חבר בכיתה אין ליד מי לשבת ואז ללכת ולהציע לו לשבת לידו.

נכון, זה פחות נוח…אבל איזה גדלות הם יקבלו כתוצאה מהמהלך הפשוט הזה!

לא אשכח שפעם אחת היה לי תלמיד שפשוט עמד לידי והסתכל למי אין איפה לשבת ואז ניגש אליו והציע לשבת לידו. נפעמתי. בערב התקשרתי לאביו ושאלתי אותו מה הקסם?

הוא ענה לי: "כשכל הילדים חוזרים מבית הספר, ההורים שלהם שואלים אותם שאלה אחת: איך היה לך בבית הספר? ואני מוסיף עוד שאלה קטנה גדולה: ואיך היה גם לחברים שלך?".

ואם אתם ממש רוצים שהילדים שלכם יגדלו: עשו טובה ונסו ועצרו בקטנה ליד המאפייה הקרובה בכדי לקנות איזה קרואסון וקפה למאבטח הקשיש בכניסה: זה שעשרות הורים יכולים לחלוף על פניו כאילו שהוא מפתח אנושי מבלי להגיד לו שלום.

תקפידו שדווקא הילדים שלכם יגישו לו את ה'מתנה' הקטנה שלכם לפתיחת השנה: באופן הזה גם צבעתם לו את היום באופטימיות וגם גרמתם לשרירי הסולידריות החברתית של הילדים שלכם לגדול משמעותית.

הא כן, ואם אתם כבר קונים…תפנקו גם את עצמכם ואת הילד שלכם. כי כמו שאמר לי פעם רב חשוב: רק מי שאוהב את עצמו, יכול לאהוב גם מישהו אחר.

שתהיה לנו שנת לימודים מוצפת בסייעתא דשמיא והצלחה אמיתית.

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער. מגיש פינת החינוך ב'כאן מורשת'.