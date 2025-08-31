ברוך דיין האמת. ד"ר אלברט בן שלוש, מנכ"ל תזמורת ירושלים מזרח ומערב, נפטר בשנתו בבוקר שבת, והוא בן 72. בן שלוש, יליד מקנס שבמרוקו, הותיר אחריו ארבעה ילדים והותיר חלל עצום בעולם התרבות הישראלי.

בן שלוש נכנס לתפקידו בתזמורת בשנת 2022, והצליח להוביל אותה לצמיחה ולהישגים מרשימים גם בתקופות המאתגרות שחוותה סצנת התרבות. את ניסיונו הרב הוא הביא לאחר שנים של ניהול והובלה בתחומי התרבות, ושימש כמנכ"ל ומפיק ראשי של פסטיבל עכו לתיאטרון אחר במשך 25 שנה, שם הפך את הפסטיבל לבעל מעמד בינלאומי. בנוסף, הוא שימש כמפיק פסטיבל תיאטרונטו וכמנכ"ל פסטיבל ערבסק בעכו.

עשייתו של בן שלוש תרמה רבות לקידום התרבות בישראל, בדגש על הפריפריה. הוא פעל רבות למען חיים משותפים בין יהודים לערבים, אותם קידם באמצעות עבודתו בעיר עכו, והיווה השראה עבור אמנים ומוזיקאים רבים.

"מי יאהב אותי ויגבה אותי כמוך?"

תום כהן, המנהל המוזיקלי והמנצח הראשי של התזמורת, ספד לו: "רק אתמול בלילה ליווית אותי לאוטו בדרכי לשדה התעופה אחרי עוד פסטיבל מוצלח. התנשקנו, התחבקנו, שרנו וצחקנו. ופתאום, עכשיו, מי יאהב אותי ויגבה אותי ויאמין בי ויאפשר לי לעוף כמוך אלברט? אני לא יודע לדמיין עולם בלעדיך. זכיתי שהכנסת אותי ללב שלך ולמשפחה המדהימה שלך. משתתף בצערם הבלתי נתפס של יעקב, מאור, עדי ודניאל, מירה, ברק ובתיה. רק צדיקים מתים מות נשיקה בערב שבת, יהי זכרך ברוך אבא".