חודשיים אחרי שגורשה מהארץ בעקבות ההשתלטות על משט "מדלין", גרטה טונברג יוצאת מברצלונה במשט נוסף לעזה: "המטרה היא להביא עוס סיוע – ובכך גם לשבור את המצור"

חודשיים אחרי שניסתה להגיע לחופי עזה במשט "מדלין" ונעצרה על ידי שייטת 13, פעילת האקלים השבדית גרטה טונברג תצא היום (ראשון) במשט נוסף לעזה, שיצא מברצלונה. הפעם ישתתפו במשט עשרות סירות שיכללו צוותים מ-44 מדינות שונות, במטרה להקשות על ההשתלטות של כוחות הביטחון ולהפעיל לחץ בינלאומי על ישראל.

לקראת המשט טונברג אמרה לסוכנות הידיעות AFP כי "המטרה שלנו היא להגיע לעזה, למסור את הסיוע ההומניטרי, להכריז על פתיחת מסדרון הומניטרי ואז להביא עוד סיוע — ובכך גם לשבור את המצור הבלתי חוקי והבלתי אנושי שישראל מטילה על עזה. אנחנו מפליגים שוב כדי לשבור את המצור, והפעם אנחנו מפליגים עם עשרות סירות ועם גיוס מתואם מ-44 מדינות ברחבי העולם".

עוד טענה כי משט כזה לא היה נדרש אם ממשלות העולם היו מכבדות את החוק הבינלאומי. "זה לא צריך להיות תלוי בנו – משימה שכזו לא צריכה להתקיים" טענה. "זו האחריות של המדינות, של הממשלות שלנו ושל נבחרי הציבור לפעול כדי לנסות לשמור על החוק הבינלאומי, למנוע פשעי מלחמה ורצח עם. זו החובה המוסרית שלהם, והם נכשלים לעשות את זה. בכך הם בוגדים לא רק בפלסטינים – אלא באנושות כולה".

כזכור, ביוני האחרון טונברג ופעילים נוספים הפליגו במשט "מדלין" לרצועת עזה, כשלוחמי שייטת 13 השתלטו על הספינה והעבירו אותה לנמל אשדוד. הפעילים נעצרו, וחלקם חתמו על מסמכי עזיבה מרצון – ביניהם טונברג שהועלתה לטיסה לצרפת ומשם חזרה לשבדיה. שאר הפעילים גורשו מהארץ לאחר מספר ימים במעצר.