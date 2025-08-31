בכיר בלשכה המדינית של החות'ים הגיב לחיסולו של ראש הממשלה אחמד א-רהאווי והזהיר כי מדובר ב"חצייה של כל הקווים האדומים במערכה הזאת, ואין מנוס מנקמה"

יום אחרי שאישרו כי ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל בתקיפה הישראלית בצנעא, בכיר בלשכה המדינית של החות'ים,מוחמד אלבוכיתי, הזהיר היום (ראשון) כי חיסול בכירי הממשל לא יישאר ללא תגובה.

בראיון לרשת "אלמיאדין" אלבוכיתי טען כי "הפגיעה בפגישה של ראש הממשלה על ידי ישראל היא היא חצייה של כל הקווים האדומים במערכה הזאת, ואין מנוס מנקמה".

"אנחנו מזכירים לישראל כי בסופו של דבר הם ישלמו את המחיר על כל הפשעים שהם מבצעים – בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה" הוסיף. "כל עוד ישראל חצתה את הקווים האדומים – המשמעות היא שהמלחמה נכנסת לשלב חדש".

כאמור, החות'ים אישרו אמש כי ראש הממשלה חוסל בתקיפה בצנעא, יחד עם עוד "מספר שרים". על פי ההערכות של גורמי ביטחון בישראל, רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. עם זאת, ההערכה היא שהרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי וכן שר ההגנה החות'י רק נפגעו, וטרם ברור עם חוסלו – זאת בניגוד להערכות המוקדמות שנשמעו ביום התקיפה עצמה.