יורובסקאט 2025: ישראל כבר הובילה בדקה האחרונה אבל 5 נקודות של אקס מכבי תל אביב ג'ורדן לויד, העבירו את היתרון לפולנים. דני אבדיה החטיא סל ניצחון

יורובאסקט 2025. המחזור השני של אליפות אירופה בכדורסל, ונבחרת ישראל הפסידה לפולין בתום דרמה, 66:64, מסל ניצחון של שחקן מכבי תל אביב לשעבר ג'ורדן לויד. דני אבדיה החטיא זריקה מהשלוש בשנייה האחרונה.

הפולנים פתחו חזק את המשחק וכבר עלו ליתרון של 10 נקודות, אבל ריצה ישראלית בסוף הרבע השלישי העבירה את היתרון לבחורים בכחול. לויט שהתאזרח בפולין להט כל המשחק בעיקר מחוץ לקשת, ושני מהלכים שלו בדקה האחרונה, שלשה ועוד סל המשך העבירו את היתרון מישראל לפולנים.

בהתקפה האחרונה הכדור הגיע לאבדיה שממצב קשה החטיא כאמור את סל הניצחון.

ההפסד המרגיז עלול לעלות לישראל במקום בשמינית הגמר. סלובניה שסוחבת כבר שני הפסדים נמצאת במקום החמישי ואיסלנד החלשה במקום השישי. לישראל נותרו משחקים מול צרפת, בלגיה וסלובניה. נזכיר כי 4 הראשונות מכל בית עולות לשלב הבא.