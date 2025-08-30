במסגרת מבצע "טיפת מזל", שביצעה ישראל בתקיפה מדוייקת בתימן, חוסלו מספר בכירים בממשלת החות'ים, כך עולה ממידע שמסרו גורמים ביטחוניים ישראלים.
על פי אותם גורמים, בין המחוסלים נמצאים שורת בכירים בממשלת החות'ים, בהם ראש ממשלת החות'ים, מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה.
בנוסף, נמסר כי שר ההגנה והרמטכ"ל של החות'ים נפגעו בתקיפה, אך עדיין לא ברור אם גם הם חוסלו.
התקיפה, שבוצעה במטרה לפגוע במובילי המערכת הביטחונית והמנהיגות של החות'ים, מהווה צעד נוסף במאבק המתמשך של ישראל נגד פעילות הארגון וההשלכות האזוריות של פעילותו.
ארנון
ברצוני להזכיר שלפני כמה ימים שר הביטחון ישראל כץ הבטיח לחותים שאחרי מכת החושך שבה חיל האוויר פגע בתחנות כח של החותים והחשיך את תימן ,תבוא מכת בכורות. ככה אני...
ברצוני להזכיר שלפני כמה ימים שר הביטחון ישראל כץ הבטיח לחותים שאחרי מכת החושך שבה חיל האוויר פגע בתחנות כח של החותים והחשיך את תימן ,תבוא מכת בכורות. ככה אני אוהב ,אומר מעט ועושה הרבה.המשך 21:05 30.08.2025
אז עכשיו ... לא יהיו יותר טילים מהחותים ? האוניות הישראל יוכלו לשוט בתעלת סואץ ? נמל אילת יחזור לעבוד ? ... שום דבר מכל זה לא יקרה , ומחר תיהיה להם צמרת אחרת שתזהר יותר ... אז מה בעצם ההשג בזה ?
הכל חרטא , הממשלה הזו מספקת את יצר הנקמה של המון נבער ... הבעיות האמתיות לא רק שלא יפתרו , הן כנראה יחריפו ... ומצבנו הבינלאומי ימשיך להתדרדר והחובות שלנו...
הכל חרטא , הממשלה הזו מספקת את יצר הנקמה של המון נבער ... הבעיות האמתיות לא רק שלא יפתרו , הן כנראה יחריפו ... ומצבנו הבינלאומי ימשיך להתדרדר והחובות שלנו יתפחו ... נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא דברנו על דור שלם שנמחק ... 2000 חללים , 20000 פצועים , 10000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , עשרות צעירים מתאבדים , ומאות אלפי חסרי בית ... נתניהו לא ירגע עד שישרוף את כל מדינה, אחריו אדמה חרוכה, מדבר וציה, ואיי חורבות....המשך 21:23 30.08.2025
