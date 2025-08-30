ישראל חיסלה שורת בכירים בממשלת החות'ים בתימן, כולל ראש הממשלה ושרי ממשלה. גורמים ביטחוניים ישראלים מציינים כי גם שר ההגנה והרמטכ"ל נפגעו

במסגרת מבצע "טיפת מזל", שביצעה ישראל בתקיפה מדוייקת בתימן, חוסלו מספר בכירים בממשלת החות'ים, כך עולה ממידע שמסרו גורמים ביטחוניים ישראלים.

על פי אותם גורמים, בין המחוסלים נמצאים שורת בכירים בממשלת החות'ים, בהם ראש ממשלת החות'ים, מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה.

הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון בזמן התקיפה בתימן (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, נמסר כי שר ההגנה והרמטכ"ל של החות'ים נפגעו בתקיפה, אך עדיין לא ברור אם גם הם חוסלו.

התקיפה, שבוצעה במטרה לפגוע במובילי המערכת הביטחונית והמנהיגות של החות'ים, מהווה צעד נוסף במאבק המתמשך של ישראל נגד פעילות הארגון וההשלכות האזוריות של פעילותו.