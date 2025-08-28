ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הערב (חמישי) את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, זאת אחרי שמפגינים השליכו צבע אדום על קירות הבית במחאה על המשך המלחמה בעזה.
"אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים" אמר נתניהו. "צה״ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".
כאמור, מוקדם יותר הערב דווח כי פעילי תנועת "עומדים ביחד" הפגינו מחוץ לביתו של הרמטכ"ל וריססו צבע אדום על הקירות. "הרמטכ"ל וקצינים בכירים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה שבוודאות יביא להרג של חפים מפשע, סיכון חייהם של החטופים וסיכון חייהם של החיילים" טענו. "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים – וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה – חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?!".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ישראל ישראלי
איפה משטרת ישראל , יש מצלמות 360 מעלות סובב בית. קדימה לעצור את האנרכיסטים הפושעים לשלוח למרתפי השב"כ ולהעניש בחומרה. אההה סליחה גלי בהרב לא מסכימה הם העם " הנבחר"...
איפה משטרת ישראל , יש מצלמות 360 מעלות סובב בית. קדימה לעצור את האנרכיסטים הפושעים לשלוח למרתפי השב"כ ולהעניש בחומרה. אההה סליחה גלי בהרב לא מסכימה הם העם " הנבחר" טינופות.המשך 22:47 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר