אחרי שמפגינים ריססו צבע אדום על קירות ביתו של הרמטכ"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה: "צה״ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הערב (חמישי) את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, זאת אחרי שמפגינים השליכו צבע אדום על קירות הבית במחאה על המשך המלחמה בעזה.

"אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים" אמר נתניהו. "צה״ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

כאמור, מוקדם יותר הערב דווח כי פעילי תנועת "עומדים ביחד" הפגינו מחוץ לביתו של הרמטכ"ל וריססו צבע אדום על הקירות. "הרמטכ"ל וקצינים בכירים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה שבוודאות יביא להרג של חפים מפשע, סיכון חייהם של החטופים וסיכון חייהם של החיילים" טענו. "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים – וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה – חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?!".