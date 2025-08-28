לאחר דיווח בערוץ 14 על הדחת מפקד מחוז תל אביב, במשטרה מיהרו להבהיר כי מדובר ב"פייק ניוז" והדגישו את הערכת המפכ"ל לניצב סרגרוף, שנחשב קצין מקצועי ועתיר זכויות

דוברות המשטרה פרסמה הערב (חמישי) תגובה חריפה לפרסום בחדשות 14, לפיו נשקלת האפשרות להזיז מתפקידו את מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף.

הכחשה זו באה לאחר דיווח בערוץ 14, שם נטען כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל רב ניצב דני לוי שוקלים להזיז את סרגרוף מתפקידו בעקבות ליקויים שנמצאו בביקורת פתע בתחנות במחוז תל אביב והיעדרותו מאירועים משמעותיים, בהם הפגנות נגד הממשלה וחסימות צירים מרכזיים.

על פי הפרסום, בסביבת השר טענו עוד כי נשקלת אפשרות למנות את סרגרוף לתפקיד פרויקטור בחברה הערבית.

לאחר הפרסום, הוציאה דוברות המשטרה הודעת הכחשה, בה נכתב כי "בהמשך לפרסום הערב בערוץ 14 – אודות הדחה לכאורה של ממ"ז ת"א – נבהיר כי מדובר בפייק ניוז , שהוא פרי דמיונם של המפרסמים ועל אחריותם בלבד! מפכ"ל המשטרה מוקיר ומעריך את מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, שהינו קצין מקצועי ועתיר זכויות , שעושה עבודתו נאמנה לילות כימים".

הסערה התקשורתית מתרחשת על רקע הודעתו של השר בן גביר על קווי המדיניות החדשים באשר לחופש ההפגנות בישראל: חסימות כבישים ראשיים, צירי חירום או גישה לבתי חולים הוגדרו כקו אדום שהמשטרה תפעל לפתוח באופן מיידי. לדבריו, ההנחיות יחולו באופן שוויוני על כלל המפגינים, ללא קשר לזהותם או השקפת עולמם.