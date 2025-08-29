במבצע צה״ל ברצועת עזה חולצה גופתו של אילן וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי, והושבו ממצאים מחטוף חלל נוסף. צה״ל ושב"כ מתחייבים להמשך המאמצים להשבת כלל החטופים.

דובר צה"ל הודיע היום (שישי) כי במבצע מיוחד ברצועת עזה חולצה גופתו של החטוף אילן וייס ז״ל, וכן הושבו ממצאים הקשורים לחלל חטוף נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום.

המבצע, שבוצע על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בשיתוף אמ"ן, שב"כ וכוחות מיוחדים, התאפשר הודות למודיעין מדויק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב"כ.

אילן וייס, בן 55 מקיבוץ בארי, נרצח ונחטף באירועי ה-7 באוקטובר 2023, יחד עם אשתו שירי ובתו נוגה. אשתו ובתו שוחררו בחיים במסגרת הסכם "דלתות שמיים" בנובמבר 2023, אך אילן נותר בעזה עד שנמצא במבצע הנוכחי. לאחר זיהוי הגופה במכון לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל, נמסרה ההודעה למשפחתו ולקיבוץ בארי.

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי הם ממשיכים במאמץ הלאומי להשבת כל החטופים והחללים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "המערכה להשבת החטופים נמשכת – לא ננוח ולא נשקוט עד שנשיב את כולם". נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הוסיף: "אני מחבק את משפחת וייס. נמשיך לפעול בכל כוחנו כדי להשיב את כל החטופים – החיים והחללים – לקבר ישראל".

עוד באותו נושא שורד השבי חושף: "המחבלים קיבלו הוראה להרעיב אותנו" 09:04 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

ב"פורום תקווה" של משפחות החטופים הביעו צער עמוק והודו לצה"ל ולשב"כ על הפעולה: "יהי זכרו של אילן ברוך".

נכון להיום, נותרו ברצועת עזה 49 חטופים, חלקם בחיים וחלקם מוגדרים כחללים. מערכת הביטחון מדגישה כי המאמצים להשבתם נמשכים, תוך שילוב פעולות מודיעיניות ומבצעיות מתמשכות.