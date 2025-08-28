השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם מסמך חדש להגבלת חסימות כבישים וקרא למשטרה לפעול על פיו, למרות שהמתווה מול היועמ"שית טרם אושר. בתגובה, פרופסור שקמה ברסלר, מראשי המחאה, יצאה נגדו במתקפה וקראה לציבור לצאת ביום רביעי ולהפר את הסדר הציבורי.
ברסלר שיתפה את דבריו של בן גביר, וכתבה: "אם למישהו היה ספק שהכל קשור בהכל אז בא העבריין המורשע ומסביר לנו שבלי דמוקרטיה (למשל אם תפוטר יועמ"שית) לא תהיה מחאה בעד השבת החטופים".
לאחר מכן פרסמה ברסלר סרטון בו היא אמרה: "ביום שלישי בערב – קפלן! מאבק לשמירה על שומרי הסף. מאבק על דמותה של מדינת ישראל. דמוקרטיה הדואגת לאזרחיה או דיקטטורה הדואגת לשליט ולשותפים שלו מקטאר פטרונית החמאס? ואז, ביום רביעי, עלייה המונית לירושלים ביחד עם המשפחות, ביחד עם האמהות, בקריאה לשינוי כללי המשחק עד שיחזרו כל החטופים".
"חייבים להפר את השגרה. חייבים לעצור את ההפקרה של אחינו ואחותינו! של החטופים ושל החיילים", אמרה ברסלר.
