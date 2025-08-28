בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את עורך הדין רונאל פישר בעבירות חמורות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע, במסגרת הסדר טיעון שאינו כולל הסכמה על העונש

בהודעת הפרקליטות נמסר כי בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (חמישי) את רונאל פישר, במסגרת הסדר טיעון, לאחר שהודה בביצוע עבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע.

הסדר הטיעון שנחתם אינו כולל הסכמה לעניין העונש. הפרקליטות הודיעה כי תבקש לגזור על פישר עונש מאסר בפועל שירוצה מאחורי סורג ובריח, וזאת לאור חומרת המעשים והפגיעה הקשה באמון הציבור ובמערכת אכיפת החוק.

על פי כתב האישום בו הודה, פישר, ששימש כעורך דין פרטי, פעל יחד עם קצין החקירות ערן מלכה (שהורשע בעבר וריצה מאסר) לשיבוש חקירות פליליות רגישות. חלק מהאישומים ייחסו לו שותפות עם רות דוד, לשעבר פרקליטת מחוז תל אביב, בגין מעשים שבוצעו בעת ששימשה עורכת דין פרטית.

בין היתר, בפרשת אלון חסן – יו"ר ועד נמל אשדוד לשעבר – פנה אליו פישר והציע "לסגור את הסיפור" בתמורה ל-150 אלף דולר, תוך הצגת מצג שווא לפיו הוא יכול להשפיע על החקירה באמצעות תשלום שוחד למשטרה. מעשים אלו תועדו על ידי המחלקה לחקירות שוטרים במסגרת חקירה סמויה, שבסיומה נעצר פישר כשקיבל תיק ובו סכום כסף הנחזה ל-150 אלף דולר שיועד לשוחד.

בפרקליטות ציינו כי מדובר בפרשה חמורה ומורכבת שהתנהלה במשך שנים. במהלך המשפט התעוררו קשיים ראייתיים מהותיים, שחייבו בחינה מחודשת של מצב הראיות ושל סיכויי ההרשעה. הסדר הטיעון, לדברי הפרקליטות, נחתם מתוך הבנה כי הוא משרת את האינטרס הציבורי, בין היתר בשל ההודאה וההרשעה בעבירות חמורות, והזמן הרב שחלף – כמעט עשור מאז הגשת כתב האישום.

ההליך המשפטי נגד יתר הנאשמים, בהם רות דוד, עודנו מתנהל בבית המשפט.