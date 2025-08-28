טקס האשכבה לשחקן והבמאי רמי הויברגר יתקיים מחר (שישי) בהבימה. הויברגר, שנפטר בגיל 62 אחרי מאבק במחלה קשה, הותיר חותם עמוק בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה

טקס האשכבה לשחקן והבמאי רמי הויברגר ז"ל יתקיים מחר (שישי) בשעה 10:30 בבוקר באולם מסקין שבתיאטרון הלאומי הבימה. פרטי הלוויה יימסרו בהמשך, כשהציבור מוזמן להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון.

מורשת תרבותית עצומה

הויברגר, שנפטר בגיל 62 לאחר מאבק ממושך במחלה קשה, הותיר אחריו חותם עמוק בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. הוא היה חבר בולט בקאמרי בשנות ה-80 וה-90, שם כיכב בהצגות רבות ובהן "מקבת'", "החולה המדומה", "תמונות מחיי הנישואין" ו-"אנה קארנינה". לצד זאת, ביים הצגות בתיאטרון הבימה.

על המסך נזכור אותו מתפקידיו ב-"רשימת שינדלר", "מבצע סבתא", "החמישייה הקאמרית", "בטיפול" ו-"ילדי ראש הממשלה". בשנים האחרונות גילם את דמותו של משה דיין בסרטים בינלאומיים.

במהלך הקריירה זכה בפרסים רבים, בהם פרס קלצ'קין לשחקן המצטיין ופרס רוזנבלום לאמנויות הבמה.

חייו האישיים

רמי הויברגר הותיר אחריו ארבעה ילדים. הוא היה בזוגיות עם השחקנית ריקי בליך, והתמודד לאורך חייו עם אתגרים בריאותיים לא פשוטים, ביניהם אבחון של הפרעת מאניה דיפרסיה.