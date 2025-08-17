עקב המחאות והשביתה שתוכננו להיום (ראשון), הודיעו תיאטרון הבימה ותיאטרון הקאמרי כי כל ההצגות שתוכננו להיום בערב מבוטלות. תיאטרון הבימה הוציא הודעה הבוקר, מטעמם נכתב: "התיאטרון הלאומי הבימה מבטל את ההצגות שתוכננו להתקיים הערב".

הבימה (צילום מתוך אינסטגרם)

גם תיאטרון הקאמרי הוציא הודעה דומה, ומטעמם נמסר: "התיאטרון הקאמרי לא יפעל הערב". ההצגות שהתבטלו בקאמרי הן "החולה ההודי", "חשמלית ושמה תשוקה", ו-"גרושים".

הקאמרי (צילום מתוך אינסטגרם)

ההצגות שתוכננו לעלות הערב בתיאטרון הבימה והתבטלו הן "בוסתן ספרדי", "הג'יגלו מקונגו", ו-"משהו טוב".

מוסדות תרבות נוספים השביתו את פעילותם. בתי קולנוע לב הוציאו הודעה שמכריזה כי הם "מצטפים לשביתה הכללית למען השבת החטופים וסיום המלחמה, ולכן נהיה סגורים במהלך יום ראשון ה-17.8".

קולנוע לב (צילום מתוך אינסטגרם)

גם תיאטרון צוותא הודיע כי הוא מצטרף באופן חלקי לשביתה. "בצוותא מודיעים על הצטרפות לשביתה היום. כל העובדות והעובדים של צוותא שוחררו ללא חיוב ביום חופש. הפקות מקור של צוותא לא יתקיימו הערב, לא כולל הפקות חוץ".