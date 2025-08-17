בתי קולנוע ותיאטרון הודיעו על הצטרפותם לשביתה למען החזרת החטופים. בין מוסדות התרבות שהצטרפו הבוקר למחאה: הבימה, הקאמרי ותיאטרון צוותא

עקב המחאות והשביתה שתוכננו להיום (ראשון), הודיעו תיאטרון הבימה ותיאטרון הקאמרי כי כל ההצגות שתוכננו להיום בערב מבוטלות. תיאטרון הבימה הוציא הודעה הבוקר, מטעמם נכתב: "התיאטרון הלאומי הבימה מבטל את ההצגות שתוכננו להתקיים הערב".

גם תיאטרון הקאמרי הוציא הודעה דומה, ומטעמם נמסר: "התיאטרון הקאמרי לא יפעל הערב". ההצגות שהתבטלו בקאמרי הן "החולה ההודי", "חשמלית ושמה תשוקה", ו-"גרושים".

ההצגות שתוכננו לעלות הערב בתיאטרון הבימה והתבטלו הן "בוסתן ספרדי", "הג'יגלו מקונגו", ו-"משהו טוב".

מוסדות תרבות נוספים השביתו את פעילותם. בתי קולנוע לב הוציאו הודעה שמכריזה כי הם "מצטפים לשביתה הכללית למען השבת החטופים וסיום המלחמה, ולכן נהיה סגורים במהלך יום ראשון ה-17.8".

גם תיאטרון צוותא הודיע כי הוא מצטרף באופן חלקי לשביתה. "בצוותא מודיעים על הצטרפות לשביתה היום. כל העובדות והעובדים של צוותא שוחררו ללא חיוב ביום חופש. הפקות מקור של צוותא לא יתקיימו הערב, לא כולל הפקות חוץ".