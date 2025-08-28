גרמניה והאיחוד האירופי מאשימים את רוסיה בטיסות ריגול מעל נתיבי נשק לאוקראינה, בעוד הקרמלין מכחיש את הדיווחים, והמתח באזור גובר.

גרמניה והאיחוד האירופי שיגרו האשמות חמורות כלפי רוסיה, לאחר דיווחים על טיסות ריגול שביצעה מעל נתיבי טיסה גרמניים. על פי מקורות בינלאומיים, מטרת הטיסות הייתה מעקב אחרי משלוחי נשק אמריקאיים שנשלחים לאוקראינה.

גורמים בממשל הגרמני הביעו דאגה מהתנהלות רוסיה, וטענו כי מדובר בהפרה של הריבונות האווירית של גרמניה ובצעד שעשוי להחריף את המתיחות באזור. בברלין קוראים לנקוט צעדים דיפלומטיים כדי למנוע הסלמה נוספת.

הקרמלין מצידו הכחיש את הדיווחים, וטען כי פרסומים על טיסות רחפנים מעל נתיבי נשק אינם נכונים, וכי רוסיה לא מבצעת מעקבים על משלוחים צבאיים במדינות נאט״ו. עם זאת, אנליסטים מעריכים כי רוסיה מגדילה את היכולת למעקב מודיעיני, במיוחד לאור המלחמה המתמשכת באוקראינה והעברת נשק מערבית למדינה.

לאורך השנתיים האחרונות, פרשיות ריגול רבות של גורמים רוסיים נחשפו ברחבי מערב אירופה, בדגש על מעקבים על בסיסים ומטוסים. האירוע מגיע ברקע מתיחות גוברת בין רוסיה למדינות המערב, ויוצר חשש מהסלמה אפשרית. הדיווח גם עלול לפגוע במגעים להפסקת אש והסכם שלום.